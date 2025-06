Žrelo praznuje petdeset let

Pred petdesetimi leti je film Žrelo prišel v kinematografe in postal največja filmska uspešnica vseh časov. V blagajne je prinesel kar 470 milijonov dolarjev.

A na začetku snemanja ni kazalo tako, saj je šlo vse narobe. Komaj 28-letni režiser Steven Spielberg je bil obupan, saj je bilo snemanje naporno, maketa morskega psa pa se je kar naprej kvarila. Režiser je pomislil, kaj bi v njegovem primeru storil Alfred Hitchcock, ki velja za največjega mojstra suspenza, in spomnil se je na njegov o misel: »Bomba, ki eksplodira, preseneti, bomba, ki ne eksplodira, ustvari suspenz.« Zato je prisotnost moške pošasti le nakazal z znamenito morsko plavutjo in napeto glasbo. Morskega psa vidimo šele v enainosemdeseti minuti.

Film je nastal po istoimenski literarni uspešnici Petra Benchleyja. To je zgodba o majhnem letovišču, v katerem se na vrhuncu poletne sezone na obali­ pojavi beli morski pes. Lokalni župan noče zapreti plaže, saj mesto živi od turistov. A kmalu ogromna morska zverina napade in prve žrtve so tu, pa tudi vsesplošna panika. Naposled se glavni junak, šerif Martin Brody (Roy Scheider), skupaj z morskim biologom Mattom Hooperjem (Richard Dreyfuss) in prekaljenim starim mornarjem Quintom (Robert Shaw) odpravi na morje, kjer naj bi izzval spopad z zverjo in jo pokončal.

Film je ustvarjalcem prinesel bogastvo, a je močno ogrozil morske pse, ki so jih od takrat naprej kruto preganjali in pobijali, kljub statistiki, ki priča o tem, da je napadov na človeka v resnici malo. A histerija in sovraštvo proti tem posebnim živalim je ustvaril prav ta film.

Raziskave kažejo, da se je med letoma 1986 in 2000 v severozahodnem Atlantskem oceanu število različnih vrst morskih psov zmanjšalo za okoli 80 odstotkov. Kar pomeni, da so na robu izumrtja. Predvsem so žrtve ribolova. A to nikakor niso pošasti, kot pričajo morski biologi, so kompleksna in komunikativna bitja. Spielberg je zaradi tega večkrat izrazil svoje obžalovanje.

Pa vendar je imel film Žrelo tudi pozitivne učinke. Benchley je postal aktivist za ohranjanje oceanov, prav tako podvodna fotografa, ki sta sodelovala pri filmu. Eden od njih, Rodney Fox, je od pol stoletja visoki obletnici filma povedal: »Ne gre več za to, da bi se bali morskih psov. Moramo se bati sveta brez njih.«