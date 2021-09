Zvezda glasbenega podzemlja na elitni družabni prireditvi

Preboj iz anonimnosti

Glasbene kariere se je lotila razmeroma pozno, proti koncu tretjega desetletja življenja, ko je soustanovila skupino Blondie. FOTO: Carlo Allegri Reuters

Poročilo, da je pevka»zakurila« rdečo preprogo – pregovorni red carpet – newyorškega Metropolitanskega muzeja, ni povsem točno. Preproga ni bila rdeča, pač pa bledo oker z elementi zelene. Je pa 76-letna zvezdnica – leta 1974 je ustanovila rockersko skupino Blondie – na prireditvi Met Gala, ki velja za enega osrednjih družabnih dogodkov newyorške visoke družbe, zagotovo pustila močan vtis.Ker naj bi bil letošnji dogodek – prireditev Met Gala je sicer namenjena zbiranju denarja za eno od zbirk Metropolitanskega muzeja – v znamenju patriotizma, se je Debbie Harry, ikona zgodnjega mehkega ameriškega punka in novega vala, oblekla v jopič, sešit iz modrega džinsa, ter krilo v rdeče-belih barvah. Kot da bi bila odeta v ameriško zastavo. Če zvezde družabnega dogodka, ki poteka od leta 1948 in ga organizira revija Vogue, za prestižne kostume plačajo celo premoženje, je Debbie Harry dajala vtis, da je garderobo našla v trgovini z rabljenimi oblačili. In vendarle je bila za svoj prispevek k razumevanju ameriškega patriotizma v javnih občilih pohvaljena.Leta 1945 rojena Angela Trimble, znana po odrskem imenu Debbie Harry, je odraščala v New Jerseyju, prve službe pa je dobila v New Yorku. Delala je kot tajnica v newyorškem uradu britanskega BBC, kot natakarica, plesalka, Playboyeva zajčica ... Glasbene kariere se je lotila razmeroma pozno, proti koncu tretjega desetletja življenja, ko je soustanovila skupino Blondie. Ta je svoj vzpon proti vrhovom glasbenih lestvic začela v glasbenem podzemlju, v newyorških klubih Max's Kansas City in CBGB. Ko je skupina leta 1976 posnela prvo ploščo – naslov plošče je bil, kakopak, Blondie – ni kazalo, da se bo s svojim ostrim kitarskim zvokom in bolj popevkarskim glasom Debbie Harry prebila iz podzemne anonimnosti.Plošča lep čas ni postala uspešnica. Hkrati pa je bil klub CBGB, ki je sicer spominjal na neugledno garažo, nekakšna vzletna steza. Številne newyorške glasbene skupine, ki so najprej stopile na neugledni oder na newyorški ulici Bowery, so odletele med zvezde. Vrstniki Debbie Harry na odru kluba CBGB so bili The Ramones, Patti Smith, Televison, Talking Heads in druge legende newyorške progresivne glasbene scene.Ko sta Blondie slišalainso se ji vrata odprla. Skupina je Iggyja Popa spremljala na njegovi avstralski turneji. In Blondie se je na glasbene lestvice najprej prebila »tam spodaj«, v Avstraliji. Popevke, ki so se prijele v glasbenem podzemlju in »tam spodaj«, so v nekaj mesecih postale planetarni hit. Debbie Harry pa ikona poznih sedemdesetih.