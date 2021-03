Zvezdnik razmišlja o kandidaturi za guvernerja Teksasa

Za vlogo Rona Woodroofa je dobil oskarja. FOTO: promocijsko gradivo

V Medzvezdju iz leta 2014. FOTO: promocijsko gradivo

Hollywoodski igralecišče nove izzive v življenju. Vsaj tako je mogoče sklepati iz pogovora v podkastu The Balanced Voice, med katerim je voditeljicipotrdil, da resno razmišlja o kandidaturi za guvernerja ameriške zvezne države Teksas na volitvah, ki bodo novembra 2022.Kot je pojasnil 51-letni zvezdnik, je na točki v življenju, ko se sprašuje, kakšna je njegova vloga in kakšno naj bo naslednje poglavje. Da razmišlja o tem, kaj lahko še ponudi svetu, je po poročanju britanskega Guardiana sicer izdal že novembra lani v pogovoru s konservativnim radijskim voditeljem. »A to je bolj odvisno od ljudi kot od mene,« je dejal takrat in politiko opisal kot pokvarjeni posel, ki bi moral redefinirati svoje namene, da bi hotel sodelovati v njem.V tokratnem pogovoru česa več, razen odgovora, da resno razmišlja o vstopu v politiko, sicer ni razkril, so pa mediji takoj začeli ugibati, kakšna bi lahko bila volilna kampanja proti, republikancu, ki pričakuje, da bo še enkrat izvoljen. Zagata je toliko večja, kajti pri igralcu, ki zaslovel s filmi z lahkotno vsebino, dokler niza ni prekinil z glavno vlogo v izjemni drami Klub zdravja Teksas, ni znano niti, kakšne so njegove politične preference – se nagiba bolj k republikancem ali k demokratom? Tudi sam z odgovorom, da bi rad zastopal vrednote, ki bi povezale vse Američane, ni potešil radovednosti. V preteklosti pa je že zbodel z izjavami, kot je, da so šli nekateri liberalci v Hollywoodu preveč na levo, špekulacije sproža tudi njegov nejasni odnos do nošenja orožja in zaščitnih mask.Prelomna vloga, s katero je ameriški igralec opozoril nase, je bila v komediji Dazed and Confused iz leta 1993, sledilo je še nekaj stranskih vlog, prva pomembnejša glavna vloga pa je bila v filmu Čas za ubijanje (1996). Na začetku milenija je z vlogami čednega in seksi samca nanizal kar nekaj romantičnih komedij, kot so Načrtovalka porok, Kako se znebiti fanta v 10 dneh, Čez 30 in še pri ta starih, nato pa po dveletnem premoru prešel k dramam.Povsem v drugi luči, kot ga je bilo občinstvo navajeno dotlej, se je pokazal v omenjeni biografski drami Klub zdravja Teksas (2013), za katero je za vlogo kavboja, okuženega s hivom, Rona Woodroofa dobil več prestižnih nominacij in nagrad, med njimi zlati globus in oskarja. Nominacije in pohvale je dobil tudi za vlogi v seriji Pravi detektiv in v znanstvenofantastičnem filmu Medzvezdje. V zasebnem življenju je vsaj za zdaj stanovitnejši kot njegova starša, ki sta se kar trikrat poročila (drug z drugim); leta 2006 je spoznal manekenko brazilskih korenin, šest let pozneje sta se poročila. Imata tri otroke, družina pa živi v Austinu v Teksasu.