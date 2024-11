Hrup(no) pod Triglavom

Samo tri mesece je imela, ko se je zadušila v lastnih izbljuvkih. Izzval jih je stres zaradi ognjemeta. Zgodilo se je 5. novembra v Edinburgu, na kresno noč, ki jo v Združenem kraljestvu tradicionalno hrupno praznujejo v spomin na propadlo zaroto vojaka Guya Fawksa pred več kot 400 leti. Fawksa so zaradi zarote usmrtili, zdaj pa je z njim povezana še ena smrt: samičke rdeče pande v edinburškem živalskem vrtu po imenu Roxie. Veterinarji škotske Kraljeve zoološke družbe, upraviteljice zadnjega doma nesrečne Roxie, pravijo, da jo je pokopalo hrupno izživljanje po edinburških ulicah. Bruhanje je bilo njena reakcija na ognjemet. Pred svetlobnim ognjem se ni utegnila skriti v brlog. Prej se je zadušila v lastnih izločkih.

Po Roxiejini smrti so se v Kraljevi družbi zavzeli za strožje omejitve glede pirotehnike. Celo peticijo so podpisovali. Več kot milijon ljudi jo je podprlo. Nakar so podpise z zahtevami po strožjih pravilih glede ognjemetov in tudi ravneh hrupa odnesli na Downing Street št. 10. Oblásti so predlagali, naj prodajo pirotehnike dovoli le na določene datume. Glede slednjega nisem optimistična. Domača praksa nam govori, da se »rahle« omejitve običajno ne obnesejo.

Ko so v UKC Maribor lani predlagali, naj se v Sloveniji prepove vsa pirotehnika, so oblasti odvrnile, da bi to v naši državi samo spodbudilo prodajo na črnem trgu. Ker taki v veselem decembru pod Triglavom očitno smo. Ljubitelji pirotehnike za vsako ceno ...

Bolj simpatičen mi je zato predlog uradnika iz Edinburga, ki predlaga, da si čim več meščanov nabavi psa. Ko bodo enkrat vsi imeli svojega ljubljenčka, bodo družno za prepoved pokanja vseh 365 dni v letu, ne le v decembru, saj svojemu kosmatincu pač nihče noče zavdati s – petardo. Do tedaj pa velja, da ga ni zakona, ki bi prebivalcem Združenega kraljestva vzel veselje do pokanja. Pa pri Slovencih, se bojim, da tudi ne. Lahko pa kosmatincem med (pre)hrupnimi prazniki menda pomagamo, če, denimo, pojačamo decibele na radiu …