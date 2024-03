Agresivni oglasni panoji v idilični slovenski pokrajini

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je preplavljena z velikanskimi oglasnimi panoji, s katerimi na vsakem koraku vabijo k nakupu raznovrstnih izdelkov v akciji, klimatskih naprav, gradbenega materiala, hitre prehrane in celo erotičnih doživetij za moške. Ne le v mestih in na za to določenih krajih, reklamno onesnaženje je mogoče videti tudi v naravnem okolju, predvsem ob cestah, po njivah in travnikih, na balah za seno, na tovornjakih in pročeljih starih kmečkih hiš in kozolcev, kjer zastirajo poglede na gorske vrhove in spreminjajo idilično slovensko krajino. Slovenija, moja dežela, ki se rada promovira kot zelena oaza Evrope, sodi med države z najslabše reguliranim sistemom oglaševanja na prostem.