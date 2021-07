Bomo urejali ali ozelenili

V nadaljevanju preberite:

Gotovo je voda tema, ki nikogar ne pusti brezbrižnega. Po prepričanju stroke in okoljevarstvenikov je napad nanjo skozi predpise, če imamo pravico do pitne vode že zapisano v ustavo, nekaj povsem nedostojnega. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak zagotavlja, da bo voda z novelo zakona še bolj zavarovana, poleg tega bo več denarja za protipoplavne ukrepe, a to po vseh izkušnjah iz preteklosti večine ne prepriča.



Slovenija je nadpovprečno bogata z vodo, to je naše največje bogastvo. A protipoplavni in ureditveni ukrepi so reke vsaj ob naseljih spravili v korita z utrjenimi bregovi. Nove evropske smernice zelenega prehoda so usmerjene v drugo smer.