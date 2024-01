Ai Weiweiev spopad z umetno inteligenco

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko v mednarodno javnost in na sodišča prihajajo seznami tisočev umetnikov, od vsem znanih klasikov do anonimnega šestletnika, katerih dela naj bi neavtorizirano uporabljali pri razvoju »slogov« generatorjev podob umetne inteligence, bo mogoče na londonskem Piccadilly Circusu in drugod po svetu spremljati projekt umetnika, ki je, nasprotno, prepričan, da je umetnost, ki jo je umetna inteligenca sposobna zlahka replicirati, sama po sebi brez pomena.

To je Kitajec Ai Weiwei, ki se je odločil, da bo umetni inteligenci javno zastavljal različna vprašanja. Tudi absurdna.

Njegove besede, kot jih navaja Guardian, umetnikom, ki so se že podali v tožbo zaradi neavtorizirane rabe njihovih del v podjetjih OpenAI, Microsoft, Midjourney, Stability AI, DeviantArt, Runway AI in drugih, ne bodo v uteho. Prepričan je, da umetnost, ki jo lahko umetna inteligenca kopira v trenutku, nima pomena. In še: »To ni problematično. Menim, da bi morala ta vrsta umetnosti že zdavnaj izumreti.«