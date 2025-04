Beatlomanija v izolaciji avstrijskih Alp

V nadaljevanju preberite tudi:

Pred 60 leti se je Obertauern, gorska vasica na jugovzhodu avstrijske dežele Salzburg, spremenila v filmsko prizorišče. Beatli, takrat najpopularnejša glasbena skupina na svetu, so za devet dni okupirali snežne strmine, da bi posneli posamezne prizore za svoj novi film Help!. Morda se slavni glasbeniki (od četverice sta živa sicer samo Paul McCartney in Ringo Starr) pozabili svoje prve smučarske zavoje, v Obertauernu pa jih niso. Marca so slavno četverico obudili v življenje na različne načine. Vrhunec je bil petkov koncert s salzburškimi filharmoniki in solistko Moniko Ballwein. Na kratko: Beatli so dobili simfonično preobleko.