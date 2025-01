Beseda leta na bolhi je tomos, pes leta pa francoski buldog

Pričakovali bi, da je beseda tomos le še nostalgičen spomin, toda če sledimo statistiki na priljubljenem portalu bolha.com, je očitno zelo aktualna. Tomos je namreč beseda, ki so jo uporabniki tega največjega spletnega oglasnika lani največkrat vpisali v iskalnik, sledi podarim, tretja najbolj iskana ključna beseda pa je kolo.

Veliko o tem, kaj je lani zanimalo – ali pestilo – ljudi, pove tudi najbolj priljubljena kategorija: nepremičnine, ki je dosegla deset odstotkov več uporabnikov kot leto prej, zelo priljubljena je bila tudi kategorija živali, med pasmami pa francoski buldog.

A najprej nas zanima, zakaj toliko zanimanja še vedno vzbuja blagovna znamka Tomos, ki je zaživela leta 1959. Razlog je seveda v dvokolesnikih, ki jih je podjetje razvilo po licenci avstrijskega podjetja Steyr-Daimler-Puch. Vrhunec priljubljenosti je Tomos dosegel v sedemdesetih in osemdesetih letih, ko so njegovi mopedi postali simbol kakovosti. In to se očitno še vedno odraža na bolhi: »Med oglasi je največ tistih, ki ponujajo rezervne dele za motorna kolesa Tomos, med njimi so ščitniki verige, svečke, okvirji ... Tudi motorji APN, ki so bili včasih izjemno priljubljeni, očitno pa tudi zelo kakovostni, so med uporabniki želeni še danes. Od lani je iskanje ključne besede tomos poskočilo za še deset odstotkov,« je povedal Klemen Petelin, marketinški vodja portala bolha.com.

FOTO: Drago Perko

Omenjeni najbolj priljubljeni je sledila beseda podarim. »Tudi naš spletni oglasnik bolha.com, ki deluje že 26 let, dokazuje, da smo Slovenci izjemno dobrodelen narod in veliko stvari podarimo, na drugi strani pa je med nami veliko ranljivih skupin, ki ravno s pomočjo te kategorije iščejo stvari, ki jih potrebujejo, a si jih ne morejo privoščiti,« je dejal Petelin.

Najbolj priljubljene ključne besede na bolhi 1. tomos 2. podarim 3. kolo 4. vrtni traktor 5. lego 6. brez skrbi 7. stružnica 8. harmonika 9. cestno kolo 10. kuhinja

Nepremičnine s kar 7,4 milijona obiskov

Med kategorijami po priljubljenosti izstopajo nepremičnine, na kateri so lani prešteli kar 7,4 milijona uporabnikov. Največkrat so iskali oglase, ki ponujajo prodajo in oddajo stanovanj in hiš ter počitniških objektov, so pojasnili pri podjetju Styria digital marketplaces, ki upravlja portal. Še bolj kot priljubljenost te kategorije je narasla pri kategoriji živali, ki je imela v primerjavi z letom prej skoraj četrtino več iskanj, sledila je kategoriji rekreacija - šport, v kateri so se uporabniki zanimali predvsem za kolesa (navadna, cestna, električna), kar znova dokazuje, da smo Slovenci narod kolesarjev.

Največkrat so uporabniki bolhe iskali oglase, ki ponujajo prodajo in oddajo stanovanj in hiš ter počitniških objektov. FOTO: Blaž Samec/Delo

A nazaj k živalim; v tej kategoriji so uporabniki največkrat povpraševali za malimi živalmi, zlasti psi, med katerimi je absolutni zmagovalec francoski buldog. Ta pasma je po podatkih za leto 2024 za kar 28 odstotkov bolj iskana kot nemški ovčar, ki je na drugem mestu. Za njima caplja pomeranec.

Zvezda: francoski buldog

Odgovor na vprašanje, zakaj prav francoski buldog, so pri bolhi našli v njegovi igrivi in družabni naravi. »So odlični spremljevalci, saj se dobro razumejo tako z otroki kot odraslimi. So ljubeči in pogosto radi ugajajo svojim lastnikom, med katerimi je kar nekaj slavnih osebnosti.« Več francoskih buldogov, kot so spomnili, ima Lady Gaga. Njeni psi Koji, Gustav in Asia so pogosto v središču medijske pozornosti. Tudi avstralski igralec Hugh Jackman ima francoskega buldoga po imenu Dali, ameriška igralka Reese Witherspoon pa je svojega poimenovala Minnie Pearl. »Očitno je veliko prikupnih francoskih buldogov našlo domovanje tudi pri Slovencih,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Odgovor na vprašanje, zakaj prav francoski buldog, so pri bolhi našli v njegovi igrivi in družabni naravi. FOTO: Umaporn Tepumong/Shutterstock

Posebnost, ki jo še opažajo pri omenjenem portalu, je velikansko, kar stoodstotno povečanje nakupov s storitvijo brez skrbi. Kot ugotavljajo, so kupci spoznali, da je na ta način njihov nakup povsem varen; če kupec z nakupom ni zadovoljen, lahko tudi zahteva vračilo kupnine.