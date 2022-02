Besedna igra, ki je obnorela svet

Nakup bi lahko bila danes beseda dneva na wordlu, igri besed ali besedni uganki, ki pripomore k bogatenju besednega zaklada in je od lanskega oktobra obnorela svet. Igro wordle, ki se jo lahko igra na spletni strani in je že dobila tudi slovensko različico besedle, je namreč od programerja Josha Wardla kupila časopisna hiša New York Times (NYT), poročajo tuji medij.

Prvega novembra je wordle igralo 90 ljudi, konec lanskega leta 300.000, mesec kasneje pa ima več kot milijon dnevnih igralcev oziroma uganjevalcev. Ideja za brezplačno igro, ki jo nekateri primerjajo s tetrisom ali reševanjem križank, se je med karanteno porodila Joshu Wardlu iz New Yorka, ki dela za Reddit, navdih zanjo pa je dobil od svoje partnerke, ki je med karanteno neprestano igrala besedne igre.

Nakup, ki ga je NYT napovedal v ponedeljek, kaže na čedalje večji pomen iger v podjetju, ki bi rado do leta 2025 povečalo digitalne naročnine na deset milijonov. NYT si namreč od leta 2011, ko je svoje vsebine na spletu začel zaklepati, poskušal pridobiti čim več naročnikov in eden od načinov je ta, da ob nakupu časopisnih ali digitalnih naročnin za nižje cene ponuja naročnine na aplikacije za igre, recepte, od lani Wirecutter, spletno mesto z ocenami izdelkov ... »Naše igre že vsak dan zagotavljajo izvirno, visokokakovostno vsebino in izkušnjo. Wordle bo odslej v tej izkušnji igral pomembno vlogo in dal milijonom uporabnikom po svetu še en razlog več, da se obrnejo na NYT in izpolnijo potrebe po dnevnih novicah in tudi druge potrebe,« so zapisali.

Igra bo ostala brezplačna

Wardle je na twitterju pojasnil, zakaj prodaja wordle. Zapisal je, da je zelo vesel, da je igra prinesla veliko veselja ljudem po svetu, a da je bilo vse skupaj že preveč zanj in da mu je pomembno, da wordle raste in zagotavlja vsem uporabnikom dobro izkušnjo. Prav zato se je odločil, da bo odslej igra pod okriljem NYT. »Občudujem njihov pristop do iger in spoštovanje, ki ga imajo do svojih igralcev. Njihove vrednote se skladajo z mojimi in navdušen sem, da bodo oni nadaljevali to zgodbo.« Pri tem je zagotovil, da bo igra še vedno brezplačna in bo zgodovina ugibanj pri vsakem igralcu ostala nedotaknjena oziroma zabeležena.

Kot so zapisali na spletni strani Tehnozvezdje, je – glede na to, da na spletni strani ni oglasov – prodaja povsem logična. Pri NYT natančne cene niso razkrili, zapisali pa so, da gre »za nizko sedemmestno številko.« Wordle bodo integrirali med igre New York Times Games, ki obstajajo od leta 1942, ko so prvič ponudili križanko.

Na voljo le šest poskusov

Wordle je igra, kjer vsak dan odkrivate novo petčrkovno besedo, a imate na voljo samo šest poskusov ter omejeno število in izbiro črk. V polje igralec vpiše besedo, o kateri misli, da je beseda dneva. Spletna stran te črke obarva – tiste črke, ki so v besedi, obarva oranžno, črke, ki so v besedi in na pravilnem mestu, zeleno, črk oziroma kvadratkov, ki se obarvajo sivo, pa v besedi ni. Po šestih poskusih je za posameznika igra končana in v istem brskalniku igre ne morete več igrati. Rezultat igre lahko delite tudi na družbenih omrežjih – a pokažejo se samo obarvani kvadratki, ne da bi drugim razkrili besedo dneva.

Slovenska različica besedle ima poleg besede dneva tudi možnost treniranja. Kot je za TV Slovenija konec januarja povedal pisatelj in prevajalec Boštjan Gorenc, pa je poleg poznavanja besed pri igri pomembna tudi kombinatorika.

Pa še pojasnilo za vse uganjevalce: nakup ni bila današnja beseda dneva na wordlu.