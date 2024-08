Beyoncéjina Svoboda med Kamalo Harris in Donaldom Trumpom

V nadaljevanju preberite:

»To je stvar spoštovanja in Trump ne spoštuje nikogar.« Takšni so odzivi na nedaven video nekdanjega ameriškega predsednika in aktualnega republikanskega predsedniškega kandidata. Na posnetku vidimo, kako stopi iz letala (v značilni pozi s stisnjenimi pestmi) ob posebni glasbeni spremljavi, ki je – kakšno »naključje« – tudi uradna skladba kampanje njegove protikandidatke Kamale Harris. Imenuje se Freedom (Svoboda) in izvaja jo ena od najpopularnejših ameriških pevk Beyoncé.