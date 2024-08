Iz Bidnove sence na čelo boja za Belo hišo

V nadaljevanju preberite:

Danes zvečer po ameriškem času bo Kamala Harris nagovorila udeležence demokratske nacionalne konvencije v Chicagu in s tem tudi uradno sprejela nominacijo svoje stranke za kandidaturo na novembrskih predsedniških volitvah v ZDA. Njen nastop bo vrhunec štiridnevnega množičnega političnega zborovanja, med katerim so demokrati proslavili devetinpetdesetletno aktualno podpredsednico, v kateri vidijo novo upanje za svojo stranko in najboljši branik nevarnosti, ki jo v njihovih očeh predstavlja Donald Trump.