Revizija primera posilstva izpred 45 let?

Tožilec okrožja Los Angeles George Gascon je v torek sporočil, da tožilstvo ne bo več nasprotovalo objavi transkripta, ki ga je zahteval francosko-poljski filmski režiser Roman Polanski, s čimer bi bila po 45 letih mogoča revizija primera posilstva, za katerega je bil režiser obtožen pred leti.

Polanski je v eni od točk obtožnice priznal krivdo zaradi nezakonitega spolnega odnosa z mladoletnico avgusta 1977, a je zanikal obtožbe o posilstvu. Takrat je tudi nekaj tednov preživel v zaporu, kjer je bil deležen tudi psihiatričnega opazovanja. V zameno za njegovo priznanje naj bi takratni sodnik pristal na izrek krajše zaporne kazni, a so se tik pred izrekom sodbe pojavili dvomi o tej obljubi, zaradi česar je Polanski pobegnil v Francijo in od takrat ni več stopil na ozemlje ZDA.

Odpečatenje dokumentov naj bi se nanašalo na izjavo takratnega ameriškega državnega tožilca Rogerja Gunsona, ki je leta 1977 vodil primer proti Polanskemu. Gunson naj bi leta 2010 podal pomembne izjave, ki bi lahko podprle stališče Polanskega, da je že odslužil svojo kazen in mu tako ne grozi še ena zaporna kazen, če bi vstopil v ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ena najdlje trajajočih sag v zgodovini kalifornijskega pravosodja

Odvetniki Polanskega so v zadnjih letih večkrat zaman poskušali doseči objavo Gunsonovih izjav. Nazadnje je sodišče v Los Angelesu marca letos zavrnilo tudi tovrstni zahtevi dveh ameriških novinarjev.

Gascon je sedaj pojasnil, da je tožilstvo odločitev, da ne bodo več nasprotovali objavi, sprejelo po pismu Samanthe Geimer, žrtve v omenjenem primeru, ki si je leta prizadevala za zaustavitev postopka proti Polanskemu. Sama je bila stara 13 let, ko je Polanski priznal krivdo za spolno zlorabo.

Danes 59-letna Samantha Geimer v pismu z datumom 20. junija tožilstvo prosi za odpečatenje prepisa izjav ter da naj urad ponovno pogledaprimer in izvede preiskavo domnevne sodne kršitve.

»Ta primer so sodišča označila za eno najdlje trajajočih sag v zgodovini kalifornijskega kazenskega pravosodja,« je še dejal Gascon in dodal, da se ta urad že leta bori za objavo informacij, za katere imata žrtev in javnost pravico vedeti.

Gascon je še pojasnil, da Polanski, znan po filmih, kot sta Pianist in Kitajska četrt, še vedno velja za ubežnika pred roko pravice. V preteklosti je ameriško sodišče večkrat zahtevalo režiserjevo izročitev.