Božji vplivnež bo zavetnik spleta

Tudi starodavni svet srednjeveških manir za vatikanskimi obzidji se po hudih obdobjih dvomov in težav s korupcijo in pregrehami pomlajuje ter prilagaja novim generacijam in novi stvarnosti. Papež Frančišek je danes priznal še drugi čudež, ki ga pripisujejo mlademu fantu Carlu Acutisu. Ta je leta 2006, pri petnajstih letih, v Monzi umrl za levkemijo. Bil je računalniški strokovnjak, zato bo predvidoma kmalu postal svetnik in zavetnik odgovorne uporabe interneta, napovedujejo v Rimu.