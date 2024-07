Brazilski morski psi pozitivni na kokain

Znanstveniki so v populaciji morskih psov ob obali Brazilije ugotovili prisotnost kokaina, kaže raziskava, nedavno objavljena v znanstveni reviji Science of the Total Environment.

V raziskavi, ki jo je podprla brazilska fundacija Oswaldo Cruz, je skupina znanstvenikov preučevala, ali kokain, ki pristane v oceanih, vpliva tudi na življenje v njih.

Morski biologi so testirali 13 ostronosih morskih psov, ki so jih ulovili ob obali blizu Ria de Janeira, in v njihovih mišicah in jetrih našli visoke vrednosti kokaina. Koncentracije so bile kar stokrat višje od tistih, ki so jih doslej zaznali pri drugih vodnih bitjih. Gre za prvo raziskavo, ki je potrdila prisotnost kokaina v morskih psih.

Vse samice v raziskavi so bile breje, vendar posledice izpostavljenosti kokainu za plod po navedbah znanstvenikov niso znane.

Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi ugotovili, ali kokain spreminja vedenje morskih psov. Prejšnje raziskave so sicer pokazale, da imajo droge na živali verjetno podobne učinke kot na ljudi.

Strokovnjaki domnevajo, da kokain v vode pride prek nezakonitih laboratorijev, v katerih proizvajajo drogo, ali z izločki uživalcev drog. Vir bi lahko bili tudi paketi kokaina, ki jih preprodajalci mamil izgubijo ali odvržejo v morje, čeprav je to manj verjetno, pravijo raziskovalci.