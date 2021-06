Število okužb z mišjo mrzlico se dviga nad prejšnje rekordno leto

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje odkrili že več kot 170 okužb z mišjo mrzlico, v minulih treh mesecih številke precej presegajo tiste iz leta 2019, ko je bilo skupaj nekaj več kot 250 primerov. Samo v ljubljanskem kliničnem centru so letos z diagnozo hemoragična mrzlica z renalnim sindromom (HMRS), kot jo strokovno imenujejo, zdravili 60 odraslih in tri otroke. V nevarnosti, da se okužijo, so predvsem ljudje, ki v tem času delajo v gozdovih ali pospravljajo kleti in druge objekte, ki so bili dlje časa zaprti, previdnost pa ni odveč niti pri vsakdanjih sprehodih.