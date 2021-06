Od pisiarja do pisoarja

V kolumni preberite:

Poletje je v znamenju vode. V duhu Heraklitovega reka Vse teče se v njej kopamo, jo pijemo, izločamo z dihanjem, potenjem in uriniranjem, če zbolimo, pa še z bruhanjem in driskanjem. Za mnoge je uriniranje obvezen del kopanja v vodi; na morju se ob občutku neizmernega olajšanja vedno zavemo lastne minljive majhnosti v primerjavi z brezčasno neskončnostjo modrine. A tako nespodobna je večina ljudi le poleti, drugače smo spoštljivo vzdržni, le včasih nam uide kakšna kapljica, na primer ob telesnih naporih, ob čustvenih pretresih ali kadar v delovni vnemi preprosto pozabimo iti na vece. Ob tem velja omeniti koristen napotek za predsedujoče na znanstvenih konferencah, sestankih, skupščinah ali v parlamentu, kako pri preveč vnetih predavateljih oziroma govorcih doseči, da se bodo držali predvidenega časovnega okvira: dve pivi in ena tabletka zdravila za odvajanje vode. Tega ne zdrži še tako spreten retorik in vsi mencaje končajo raje minuto prezgodaj kot sekundo prepozno.