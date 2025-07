Pele prvič v majici Brazilije, Vasco da Gama odplul proti Indiji

Leto 1497: Portugalski pomorščak in admiral Vasco da Gama se je s štirimi ladjami in 170 možmi odpravil na prvo pot proti Indiji. Domov se je vrnil septembra 1499 in bil bogato nagrajen. Dobil je tudi vzdevek admiral indijskih morij in potrditev fevdalnih pravic v Sinesu. Kralj Manuel I. je njemu in njegovim družinskim članom ter njihovim potomcem podelil dedni plemiški naslov dom (lord). Postal je grof Vidigueire, prvi portugalski grof, ki ni bil plemiškega rodu. Njegovo prvo potovanje je odprlo neposredno morsko pot v Azijo.

Debitantski singel That's All Right Elvisa Presleyja

Elvis Presley FOTO: Roger Marshutz

Debitantski singel That's All Rightje bil prvič predvajan na radijski postaji WHBQ v Memphisu. Elvisova izvedba pesmi, posneta tri dni prej, je nastala iz improvizacije, medtem ko je bil s skupino The Blue Moon Boys v studiu Sun. Elvis je skupini predstavil hitrejšo različico bluesovske skladbe, s čimer je pritegnil pozornost ustanovitelja in producenta založbe Sun, ki je pesem hitro posnel. Pred izidom je Phillips delil posnetke pesmi z več lokalnimi radijskimi postajami. Didžej(ni v sorodu z njim) jo je tisto noč predvajal v oddaji Red, Hot & Blue. Postajo so preplavili klici, v katerih so ga prosili, naj pesem ponovno predvaja, kar je tisti večer storil več kot ducatkrat. Tako je nastala elvisomanija.

Pele FOTO: El Gráfico/Wikimedia Commons

Leto 1957: Na tekmi med Brazilijo in Argentino (1: 2) za pokal Roca v Riu de Janeiru je 17-letni Pelé prvič oblekel dres z državnim grbom. V igro je stopil ob polčasu in v 77. minuti srečanja dosegel prvi reprezentančni gol. Drugo je zgodovina.

Razumel ga je le eden, še ta napačno

Francoski gledališki, filmski igralec in režiser Charles Dullin (1885–1949) se je nekoč sprl s piscem komedij Frondaijem, ko je uprizarjal njegovo komedijo v gledališču Atelier. Nesoglasje se je začelo ob razdeljevanju vlog. »V tej vlogi bi rad imel Luciena Guitryja, za tole drugo – oh, če bi še živela Sarah Bernhardt!« je vzdihoval Frondai. In tako naprej in tako naprej. Nenadoma je Dullin z dvignjenimi rokami vzkliknil: »Poslušajte, stvar je čisto preprosta: pojdite in razdelite vloge na pokopališču!« *** Veliki nemški filozof Friedrich Hegel (1770–1831) velja za utemeljitelja modernega idealizma. Ko je že ostarel, so ga vprašali, ali so njegovi nauki padli na plodna tla in ali ima kaj dobrih učencev. »Vam povem,« je dejal Hegel, »od toliko učencev me je razumel samo eden in še ta napačno.« (Anekdoti sta iz knjige Slavka Krušnika Superanekdote, 1971.)

