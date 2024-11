Ljubljana pričakuje prižig lučk: prometni režim in koristni nasveti

Od prižiga lučk do silvestrovanja Praznično dogajanje v Ljubljani bodo odprli danes ob 17.15.;

v metropoli bodo prižgali luči in odprli sejem z darilno in gostinsko ponudbo;

v blogu podajamo uporabne nasvete za vse, ki se bodo udeležili prižiga lučk;

preverite posodobljen vozni red avtobusov in druge koristne informacije;

vrhunec bo na silvestrovo s silvestrovanji na prostem na mestnih trgih;

petminutni novoletni ekološki ognjemet bo občino stal 7200 evrov.

December v Ljubljano in druga slovenska mesta vsako leto prinese posebno praznično vzdušje, ko mestne ulice zažarijo v soju prazničnih luči, stojnice se napolnijo z dišečimi dobrotami in unikatnimi izdelki, mestni utrip pa narekujejo številni glasbeni in kulturni dogodki.

Tradicionalen prižig lučk v metropoli bo danes po 17. uri . V Turizmu Ljubljana so tudi letos pripravili pester glasbeni program za vse okuse, začenja se božično-novoletni sejem.

Prižig prazničnih lučk, ki tradicionalno označuje začetek prazničnega dogajanja, privabi množice obiskovalcev iz vseh koncev Slovenije in tujine. Tudi stojnice, kjer je možno kupiti od »a do ž«, so nepogrešljiv del vsakoletnega dogajanja, ki na plan prinese dobro voljo. Vse našteto bo brez dvoma navdušilo tudi letos, ko bodo prestolnica in drugi večji kraji (p)ostali središče druženja, praznovanja in uživanja v zimskem čaru.

Avtor praznične okrasitve je tudi letos Urban Modic. FOTO: Voranc Vogel

220.000 evrov in 50 kilometrov lučk

Marsikateri obiskovalec glavnega mesta je bil precej začuden, ko so delavci Javne razsvetljave z okraševanjem pričeli že na začetku novembra, kar se morda zdi precej hitro. Mestna občina Ljubljana namreč vsako leto lučke prižge na petek pred prvo adventno nedeljo, kar letos nanese na 29. novembra. Letošnja tema je »Vesolje življenja«, kar združuje veselje in vesolje, avtor praznične okrasitve pa je tudi letos Urban Modic.

Med drugim bo Ljubljano krasilo devet smrek, 89 zelenih dreves in jaslice iz slame, na več prizoriščih pa se bodo odvijali koncerti različnih glasbenih zvrsti.

Tina, Melania, letos pa Anita stoji že od sredine novembra. Kdaj pa vi postavite drevo?

Na Prešernovem trgu že od sredine novembra stoji 21 metrov visoka in pet ton težka novoletna smreka, ki so jo v Ljubljano pripeljali iz Podmežakle na Jesenicah. Letos so ime smreke izbrali s pomočjo javnosti na družbenih omrežjih. Med predlogi so bila imena Karolina, Jelka in Anita, pri čemer je ime Anita dobilo največ glasov kot poklon pokojni humanitarki Aniti Ogulin.

Ljubljanski župan Zoran Janković je ob tem poudaril, da je bila odločitev sprejeta v čast eni največjih humanitark in častni meščanki. Smreke v preteklosti so nosile imena Tina (lani) in Melania (2016), slednja po Melanii Trump. Nas pa zanima, kdaj vi običajno doma postavite božično-novoletno drevo?

Božične hišice za nekaj sto do nekaj tisoč evrov

Ljubljane si ne gre predstavljati brez stojnic, kjer vsako leto ponujajo od pijače in sladic pa do oblačil in ročnih izdelkov. Na nekaterih stojnicah morajo biti izdelki primerni za obdarovanje ob Miklavžu, spet na drugih prodajajo le tiste, ki po namenu in obliki ustrezajo prazničnemu vzdušju. A stojnic tudi letos – navkljub cenam in zahtevam – zagotovo ne bo manjkalo.

Na stojnice raje z (brezplačnim) javnim prevozom kot z osebnimi vozili

Da bo letošnje praznično obdobje čim bolj trajnostno in varno, so v družbi LPP pripravili nekaj sprememb oziroma ukrepov. Tako bodo že v petek, 29. novembra, ob uradnem prižigu luči po 16. uri vsi avtobusi v coni 1 brezplačni. Na Celovški, Barjanski, Dunajski, Zaloški in Tržaški cesti pa bodo med 16. in 17. uro proti mestu vozili dodatni avtobusi.

Na silvestrovo bodo avtobusi vozili vso noč, kar bo omogočilo varno in enostavno vračanje z novoletnih praznovanj. Katere so še druge letošnje novosti, koliko bo vse to stalo in kako se izogniti gneči v središču mesta?

Praznujejo tudi v Botaničnem vrtu

Začetek praznične sezone pa bo slavil tudi Botanični vrt Univerze v Ljubljani, ki bo v soboto z društvom Poligilda organiziral prodajni sejem za ustvarjalce, umetnike in rokodelce Praznični ustvarjalni vrt. Odvijal se bo v preddverju tropskega rastlinjaka, potekal pa bo vsako soboto do konca meseca decembra, od 11. do 16. ure.