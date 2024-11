Petminutni novoletni ekološki ognjemet bo občino stal 7200 evrov

S petkovim prižigom prazničnih luči se v Ljubljani tudi uradno začenja praznično vzdušje. V Turizmu Ljubljana so tako kot vsako leto pripravili pester glasbeni program za vse okuse, začenja se božično-novoletni sejem, na Prešernovem trgu pa že stoji 21 metrov visoka in pet ton težka novoletna smreka, ki so jo poimenovali po pokojni humanitarki Aniti Ogulin. Katere so letošnje novosti, koliko bo vse to stalo in kako se izogniti gneči v središču mesta?

Čeprav so delavci Javne razsvetljave že v začetku oktobra začeli napeljevati več kot 50 kilometrov prazničnih luči, namestili pa so tudi okoli 850 svetlobnih teles, se bo uradni prižig luči zgodil v petek ob 17.15. Po besedah Petre Stušek, direktorice Turizma Ljubljana, je letošnji naslov okrasitve Vesolje oziroma Veselje življenja avtorja Urbana Modica, z letošnjo okrasitvijo pa želijo poudariti pomen in vrednost življenja. »Nove skulpture so v veliki meri izdelane iz recikliranih elementov iz preteklih postavitev in delov odsluženih javnih svetilk,« je pojasnila Stuškova. Okrašujejo pa tudi ljubljanski osnovnošolski otroci, saj na drevesih v Parku Zvezda že visijo poslikani lampijoni, na več lokacijah v mestu pa bo tudi 89 manjših zelenih dreves, ki jih bodo po praznikih vrnili v naravo.

265.000 € bo občino letos stala praznična okrasitev

Občina je za praznično okrasitev letos namenila več kot prejšnja leta, in sicer okoli 265 tisočakov (z DDV). Zadnjih deset let so namreč za okrasitev porabili približno enak znesek, torej okoli 220.000 evrov, je povedala Petra Stušek. Urban Modic bo za svojo avtorsko zasnovo pri okrasitvi mesta prejel 20.960 evrov, okoli 100.000 evrov bodo plačali za glasbeni program, petminutni novoletni ekološki ognjemet iz razgradljivih materialov pa bo občino stal 7200 evrov. Po naših izračunih bodo torej za veseli december na magistratu skupaj namenili okoli 393.000 evrov.

Glede ognjemeta, na katerega že več let letijo kritike, da ni potreben, je Stuškova pojasnila, da z organiziranim ognjemetom pripomorejo k manjšemu številu zasebnih.

Ker je december čas praznovanj in številnih dogodkov na LPP, obiskovalce pozivajo, naj se odločajo za potovanje z avtobusi in pustijo osebna vozila doma. FOTO: Blaž Samec/Delo

Od Petra Graša do Magnifica

Za najmlajše so v Parku Zvezda pripravili čarobni gozd z ustvarjalnimi delavnicami, na Prešernovem trgu bodo od 3. do 6. decembra Miklavžev sejem, Miklavžev sprevod in sprevod Ledene kraljice ter pet sprevodov dedka Mraza. Od 21. decembra bo v Parku Zvezda stala koča dedka Mraza. Glasbeni program, vključno s silvestrovanjem, bo tudi letos potekal na petih prizoriščih – na Kongresnem, Pogačarjevem, Mestnem in Novem trgu ter na Trgu francoske revolucije in bo trajal vse do novega leta. Začne se kot vsako leto s prazničnimi koncerti na Pogačarjevem trgu, in sicer že 29. novembra.

Uradnega prižiga luči se vsako leto v Ljubljani udeleži veliko obiskovalcev. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na Kongresnem trgu pa bodo med 26. decembrom in 1. januarjem na koncertih med drugim nastopili Nina Pušlar, Petar Grašo, Tabu, Magnifico, Crvena Jabuka in Ansambel Saša Avsenika, 30. decembra bodo na Trgu francoske revolucije nastopili Regen, Happy Ol' McWeasel ter Slon in Sadež. Silvestrovanja se bodo ob 21. uri začela na štirih ljubljanskih trgih. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Čuki, Nastja Gabor in Luka Basi. Na Mestnem trgu bosta nastopila Lado Leskovar in Samuel Lucas, na Pogačarjevem trgu Samantha Maya, Booom! in Flirrt, na Trgu francoske revolucije pa No OFFENCE!, Koala Voice in Recycleman (ex. Ali En). Silvestrovanje za otroke s pravljičnimi junaki pa bo na Kongresnem trgu ob 17. uri.

7.200 € bodo na Silvestrovo porabili za ekološki ognjemet

Z LPP do središča mesta

Da bo letošnje praznično obdobje čim bolj trajnostno in varno, so v družbi LPP pripravili nekaj sprememb oziroma ukrepov. Tako bodo že v petek, 29. novembra, ob uradnem prižigu luči po 16. uri vsi avtobusi v coni 1 brezplačni. Na Celovški, Barjanski, Dunajski, Zaloški in Tržaški cesti pa bodo med 16. in 17. uro proti mestu vozili dodatni avtobusi.

Brezplačni prevozi na podoben način bodo tudi v zadnjem tednu ob izteku leta, torej od 26. decembra do 2. januarja. »Takrat bomo vsak dan po 17. uri omogočili brezplačno potovanje z mestnimi avtobusi. To je čas praznovanj in številnih dogodkov, zato vse obiskovalce pozivamo, naj se odločajo za vožnjo z avtobusi in pustijo osebna vozila doma,« je dejal Rok Vihar, namestnik direktorja LPP. Čeprav bo takrat vožnja z avtobusi LPP brezplačna, pa se bodo morali potniki kljub temu ob vstopu na avtobuse validirati.