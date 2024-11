Pravljično Celje letošnje evropsko božično mesto

Mreža božičnih mest, ki jo podpira evropski parlament, je Celju podelila naziv evropsko božično mesto 2025 med mesti z največ 100.000 prebivalci. Celje bo naziv prevzelo decembra v Brnu od predstavnikov lanskega božičnega mesta, Waterforda na Irskem. Takrat bodo v knežjem mestu že svetile praznične luči, ki jih bodo tradicionalno prižgali v soboto pred prvo adventno nedeljo.

Poleg Celja bosta evropski božični prestolnici še Vilna, glavno mesto Litve, v kategoriji nad 100.000 prebivalcev, v kategoriji mest oziroma vasi z manj kot 10.000 prebivalci pa Noja v Španiji.

Kot so sporočili z zavoda Celeia Celje, so se na razpis Mreže božičnih mest prijavili s programom lanskega Pravljičnega Celja in prepričali žirijo z »očarljivimi prazničnimi tradicijami in inovativnim duhom skupnosti. Priznanje tako nagrajuje predanost mesta ustvarjanju pristne in vključujoče božične izkušnje, ki obiskovalce vabi v svet prazničnega šarma in kulturnega bogastva.«

Do konca leta bo v Celju več kot 65 dogodkov, od tega 19 koncertov na prostem. FOTO: Nik Jarh

Po besedah župana Matija Kovača je to več kot priznanje: »Je priložnost za novo izjemno poglavje v zgodbi čarobnega decembrskega dogajanja. Ta dosežek nas spodbuja, da že danes začnemo graditi na svežih temeljih, z vizijo, ki združuje sodobne trende, trajnostne pristope in spoštovanje naše bogate kulturne dediščine. V prihodnjem letu želimo preseči ustaljene okvire in ustvariti praznično izkušnjo, ki bo edinstvena in privlačna tako za domačine kot za obiskovalce našega mesta.«

Pravljični vlaki iz Ljubljane, Maribora in Velenja

Pravljično Celje bo spet zasijalo v soboto, do konca decembra načrtujejo več kot 65 dogodkov, tudi 19 koncertov na prostem, med katerimi posebej omenjajo skupino Crvena jabuka, Majo Keuc, Gala Gjurina s skupino, Sebastiana in Anjo Rupel. Celje bo silvestrovalo z Nušo Derendo in skupino Sanpark. V Celjskem domu pripravljajo baletno pravljico Hrestač in božični koncert simfoničnega orkestra, zbora in solistov ljubljanske akademije za glasbo.

Ponudnikov gostinske ponudbe na prostem bo letos šest. FOTO: Matjaž Očko

V Zakladnici daril na Gubčevi in Lilekovi ulici bo letos 22 prazničnih hišk z 29 ponudniki. Tam bo prvič tudi brezplačna zavijalnica za darila, ki jih bodo obiskovalci kupili pri mestnih ponudnikih, papir pa bo personaliziran s podobo Pravljičnega Celja, so sporočili z zavoda Celeia. Manjkala ne bo niti Piškotarna, gre za pravljično ustvarjalnico piškotov z različnimi mojstri peke piškotov.

Pravljična dežela, ki najmlajše v Celju že četrt stoletja popelje v praznični čas, bo odprla vrata 20. decembra. Vsak dan bodo otroke ob 17. uri pričakale vile in drugi junaki in posebna srebrna vila glasnica, snežaki in dobri mož. Tudi letos bodo v tem času v Celje vozili pravljični vlaki, in sicer iz Ljubljane, Maribora in Velenja.

Ob vsem drugem dogajanju bodo pripravili še drugi zimski srednjeveški dan na Starem gradu, zimski kulinarični festival Okusi Celja, Vročico, festival vročih pijač, okusov in glasbe, disko na drsalkah …