David Attenborough – en človek, en planet, ena prihodnost

»Star sem 94 let. Imel sem neverjetno življenje. Šele zdaj se zavedam, kako neverjetno je bilo.« Pa vendar je sporočilo knjige, ki jo David Attenborough začne s temi tremi stavki in zvenijo kot hvalnica bogatega življenja neutrudnega naravovarstvenika, grozljivo: tistega rajskega planeta, prvinske narave, ki jo je z osuplostjo in spoštovanjem osvajal v svojih prvih dokumentarnih filmih, ni več.