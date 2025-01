Dejan Jarič, zdravnik: Vse je energija

Dr. Dejan Jarič je zdravnik, psihoterapevt in eden od pionirjev holistične medicine v Sloveniji. Njegov pristop k zdravljenju je unikaten, saj združuje klasično medicinsko znanje z raziskovanjem epigenetike, kvantne fizike in duhovnosti. »Življenje me je usmerilo na to pot že v mladosti, ko sem se soočal z depresijo, hudimi glavoboli in gastritisom. Klasična medicina mi ni znala pomagati, zato sem začel raziskovati alternative, kot so meditacija in psihoterapija, ki so mi pomagale, da sem začel razumeti globlje vzroke svojih težav. Ugotovil sem, da lahko z ozaveščanjem svojih misli in čustev vplivam na svoje zdravje« pripoveduje.

Od takrat naprej je njegov profesionalni in osebni življenjski cilj iskanje povezav med znanostjo in duhovnostjo. Verjame, da smo ljudje večplastna bitja – sestavljena iz fizičnih, čustvenih, mentalnih in duhovnih ravni – in da lahko celostno zdravljenje prinese dolgoročne rezultate.

Prehod iz klasične medicine

Kljub temu, da je svojo kariero začel v klasični medicini, se je leta 2020 odločil, da zapusti javno zdravstvo. »Čutiti sem začel, da samo predpisovanje zdravil ni dovolj. Moj polni potencial sem začel uresničevati skozi raziskovanje celostnih pristopov« pravi. Odločitev, da se poda na drugačno pot, je sovpadala z začetkom pandemije COVID-19, ko je čutil povečano potrebo po integraciji različnih medicinskih disciplin.

V tem obdobju je začel tudi doktorat na Quantum University s področja integrativne in holistične medicine. Njegova raziskovanja temeljijo na preučevanju povezav med kvantno fiziko, epigenetiko in zdravljenjem. »Kvantna fizika je dokazala, da je vse energija, ki vibrira na določenih frekvencah. To spoznanje je ključno za razumevanje, kako lahko z mislimi, čustvi in percepcijo vplivamo na svoje zdravje,« pojasnjuje.

Epigenetika – znanost nad geni

Ena izmed temeljnih točk njegovega dela je epigenetika, ki proučuje vpliv okolja na izražanje genov. »Epigenetika dokazuje, da geni niso naša usoda. Okoljski dejavniki, kot so prehrana, gibanje, stres, odnosi in naše misli, vplivajo na to, kateri geni se aktivirajo,« pravi dr. Jarič.

Dodaja, da epigenetika ponuja možnost, da postanemo »genetski inženirji« lastnega zdravja. Poudarja, da »ne obstaja gen za raka, ampak le predispozicija«. »Če smo kronično pod stresom, jemo nezdravo hrano ali živimo v slabih odnosih, lahko aktiviramo gene, ki vodijo v bolezni. Toda z zdravim načinom življenja lahko te iste gene deaktiviramo,« razlaga.

»Naš um in srce morata biti v harmoniji, da lahko vzpostavimo ravnovesje v telesu. To imenujemo srčno-možganska koherenca, ki ima močan vpliv na naše zdravje,« pojasnjuje.

Zanima ga tudi srčna energija, ki je, kot pravi, 5000-krat močnejša od možganske. »Ko združimo energijo srca in uma, lahko ustvarimo pogoje za samozdravljenje. Telo ima neverjetno sposobnost, da se obnovi, če mu damo prave pogoje,« pravi.

Meditacija igra ključno vlogo v njegovem pristopu. Poudarja, da gre za metodo, ki omogoča dostop do globljih ravni zavesti, kjer se lahko zgodi prava transformacija. »Ko se umirimo in gremo vase, lahko presežemo omejitve ega, prečistimo čustva in obnovimo energijsko ravnovesje. To so vse procesi, ki neposredno vplivajo na zdravje,« razlaga.

Omenja tudi pomembnost nevroznanosti pri raziskovanju meditacije. »Študije kažejo, da meditacija zmanjšuje stresne hormone, izboljša delovanje imunskega sistema in celo vpliva na strukturo možganov,« pravi.

Ena izmed temeljnih idej, ki jih zagovarja, je moč misli in percepcije pri kreiranju realnosti. »Naše misli so ustvarjalne. Z njimi lahko aktiviramo procese samozdravljenja ali pa si ustvarimo pogoje za bolezen. Zavestno delo na svojih vzorcih in prepričanjih je ključno za dolgoročno zdravje,« poudarja.

Sklicuje se tudi na placebo efekt, ki ga vidi kot dokaz moči uma. „Placebo ni iluzija, temveč dokaz, kako lahko naš um vpliva na fiziologijo telesa. Ko verjamemo, da bomo ozdraveli, sprožimo kaskado procesov, ki podpira to ozdravitev,“ razlaga.

Odpor do takšnih pristopov

Dr. Jarič priznava, da njegovi pogledi pogosto naletijo na odpor v klasičnih medicinskih krogih. »Ko sem začel govoriti o epigenetiki in kvantni medicini, sem se soočal s posmehom in neodobravanjem. Toda čas je pokazal, da so moje trditve znanstveno utemeljene,« pravi.

Vendar pa se zaveda, da integracija holističnih pristopov v javno zdravstvo ne bo lahka. »Sistem je trenutno naravnan na hitro reševanje simptomov, ne pa na iskanje vzrokov bolezni. Toda verjamem, da bo prihodnost zdravstva holistična, saj je to edina pot k trajnostnemu zdravju,« pravi.