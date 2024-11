Študija: Vojna povzroča spremembe na molekularnem nivoju DNK otrok

Vojna lahko ob travmatičnih izkušnjah pri otrocih povzroči škodljive biološke spremembe na ravni DNK, je ugotovila molekularno biološka študija, prva tovrstna, katere izsledke so objavili v reviji JAMA Psychiatry. Financirala jo je ameriška ustanova National Institutes of Health, izvedli so jo na Univerzi Surreyja v Veliki Britaniji, te dni odmeva v mednarodnem tisku.

Znanstveniki so prišli do ugotovitve, da so otroci, izpostavljeni vojni, pokazali biološke spremembe na nivoju DNK, kakršnih ni mogoče pripisati drugačnim vrstam stisk ali življenjskim razmeram. Na podlagi analize DNK 1507 begunskih otrok in mladostnikov, starih med 6 in 19 let, ki so iz Sirije prebegnili v Libanon, so ugotovili, da ima lahko vojna vseživljenjske posledice na zdravje preživelih.

Vojna lahko sproži edinstvene biološke odzive v telesu

Pri preučivanju vzorcev njihove sline so jih zanimale epigenetske modifikacije. Epigenetika je sicer področje molekularne biologije, ki preučuje spremembe v izražanju genov organizma, ki niso povezane s spremembami v zaporedju DNK. Zanimale so jih kemične modifikacije, ki spremenijo izražanje genov, ne da bi spremenili samo zaporedje 'črk' v DNK. Še zlasti so preučili metilacijo, najpogostejši epigenetski mehanizem, ki sestoji iz dodajanja majhnih molekularnih stikal (metilnih skupin) na določenih točkah v DNK. Tako se lahko »izklopi« izražanje genov.

Rezultati so pokazali, da je izpostavljenost otrok tragičnim vojnim razmeram sprožila epigenetske spremembe v različnih delih genoma: nekateri so povezani z geni, povezanimi s ključnimi funkcijami, kot sta komunikacija med živčnimi celicami ali transport snovi znotraj celic. Ni znano, da bi bile lahko takšne specifične spremembe povezane z drugimi vrstami travmatičnih izkušenj, kakršna sta revščina ali ustrahovanje. Sklepajo, da lahko vojna sproži edinstvene biološke odzive v telesu.

Deklice ranljivejše, pokazale so močnejši biološki odziv

Hujše posledice so ugotovili pri deklicah. Pri teh so zaznali pomembnejše epigenetske spremembe, zlasti v genih, povezanih z odzivom na stres in razvojem možganov. Dekleta so pokazala močnejši biološki odziv na izpostavljenost vojni, kar nakazuje, da so lahko bolj ranljive za dolgoročne učinke travme na molekularni ravni.

»Čeprav je negativen vpliv vojne na duševno zdravje otrok dobro znan, je naša študija privedla do dokazov o bioloških mehanizmih, na katerih ta učinek temelji,« je navedel koordinator študije Michael Pluess, profesor na psihološkem odddelku Univerze Surreyja. »Ugotovili smo tudi, da je vojna povezana s počasnejšim epigenetskim staranjem, kar bi lahko pomenilo, da vpliva tudi na razvoj otrok. Naša študija prikazuje jasnejšo sliko tragične cene vojne za številne milijone otrok, ki so ujeti v njej.«

Pri študiji sta sodelovali tudi dve libanonski ustanovi – Inštitut za razvoj, raziskave, zagovorništvo in uporabno nego ter Univerza sv. Jurija – in Univerzitetni kolidž London.