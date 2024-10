Delčke akcijskega filma Canary Black s Kate Beckinsale posneli v Sloveniji

24. oktobra na Prime in Amazon prihaja akcijski triler Canary Black, režiral ga je Pierre Morel, znan med drugim po svojih filmih Ugrabljena. V njegovem najnovejšem akcijskem trilerju v glavni vlogi nastopa priznana igralka Kate Beckinsale.

Film, ki je bil v precejšnem delu posnet na Hrvaškem, je bil, kot smo izvedeli, sneman tudi v Sloveniji. Lani drugega novembra so v strogem centru Ljubljane snemali kar tri sekvence. Za ta namen so ponoči zaprli Tromostovje in tržnico. Pod budnim očesom Aleksa Cvetkova je bil med drugim posnet kaskaderski prizor, v katerem so skakali iz oken nad Plečnikovimi arkadami v Ljubljanico. Kolikšen del prizorov, posnetih v okviru treh sekvenc, je vključen v film, pa člani slovenske ekipe, ki so sodelovali pri snemanju, še ne vedo.

V Ljubljani je bila tisto noč tudi Kate Beckinsale. Celotna ekipa je štela okoli 120 ljudi.

O filmu Canary Black Režijo filma vodi priznani Pierre Morel, ki je znan po uspešnicah, kot sta Taken in Peppermint. Scenarij je napisal Matthew Kennedy, ki ima za seboj projekte, kot je Inheritance. Kombinacija Morelovega režiserskega sloga in Kennedyjevega scenarističnega talenta obljublja napet in dinamičen film, ki bo zagotovo pritegnil množično število gledalcev. Producenti filma vključujejo Sébastiena Raybauda in Johna Zoisa iz podjetja Anton, Carstena Lorenza, Renee Tab in Christopherja Tuffina iz Sentient Entertainment ter Jeffa Elliotta iz Brickell & Broadbridge International in Marino Grasic iz Oakhurst Entertainment. Igor A. Nola iz MP Filmska Produkcija deluje kot hrvaški producent storitev, kar kaže na močno lokalno sodelovanje pri produkciji. Slednji je bil tudi vezni člen s slovensko produkcijo. Dodatne zasluge gredo direktorju fotografije Thierryju Arbogastu, ki je znan po delih, kot sta The Fifth Element in Lucy, ter oblikovalcu produkcije Sebastianu Krawinkelu, ki je delal na projektih, kot sta Around The World In 80 Days in A Most Wanted Man. Ta impresivna ekipa zagotavlja, da bo Canary Black vizualno osupljiv in tehnično dovršen film. O zgodbi V središču napete zgodbe akcijskega trilerja Canary Black je glavna junakinja Avery Graves, ki jo igra Kate Beckinsale. Gravesova je vrhunska operativka Centralne obveščevalne agencije (Cia), ki se znajde v smrtonosni igri terorističnega izsiljevanja, da izda svojo državo. Da bi rešila svojega ujetega moža, ki ga upodablja Rupert Friend, se mora Gravesova soočiti s številnimi izzivi in nevarnostmi. Poleg Beckinsalove in Frienda je igralska zasedba sestavljena iz številnih talentiranih igralcev, ki skupaj ustvarjajo dinamično in prepričljivo filmsko izkušnjo. Kritiki menijo, da bo Canary Black eden izmed najbolj pričakovanih akcijskih trilerjev leta.

Hrvaška in Slovenija sta v zadnjih letih doživeli pravi razcvet filmske industrije, kar ne prinaša le mednarodne prepoznavnosti, temveč tudi številne gospodarske koristi. Oba trga sta zaradi svojih edinstvenih lokacij in ugodnih pogojev za tuje produkcije vse bolj privlačna za filmsko ustvarjanje, kar prinaša koristi lokalnemu prebivalstvu, turizmu in ustvarja nova delovna mesta.

Hrvaška gostila 13 tujih projektov

Hrvaška pri tem zagotovo prekaša Slovenijo, saj je od leta 2023 gostila snemanje 13 tujih projektov. Med njimi zagotovo izstopa akcijski triler Canary Black in je bil posnet na več kot 130 različnih lokacijah po Zagrebu. Pomemben vidik tega projekta je sodelovanje hrvaške letalske družbe Croatia Airlines, kar dokazuje podporo lokalnega gospodarstva in podjetij pri filmskih projektih.

Hrvaška se je kot destinacija za filmsko produkcijo uveljavila zaradi svoje raznolike naravne in kulturne dediščine. Lokacije, kot so Dubrovnik in Split, so gostile snemanja svetovno znanih filmov, kot so Vojna zvezd, Mamma Mia in serija Igra prestolov. Te produkcije so državi prinesle ne samo svetovno prepoznavnost, ampak tudi multiplikativne ekonomske učinke.

Prizor iz filma Canary Black FOTO: Posnetek zaslona

Ključno vlogo pri privabljanju tujih produkcij ima nedvomno Hrvaški avdiovizualni center (HAVC), ki tujim produkcijam ponuja davčne spodbude in olajšave. Poleg tega HAVC nudi podporo domačim produkcijam in tako omogoča razvoj domače filmske industrije.

Slovenija kot naraščajoča filmska destinacija

Tudi Slovenija je v zadnjih letih doživela pomembno rast zanimanja tujih filmskih produkcij. Čeprav je zamujala z uvedbo davčnih spodbud, so te po letu 2017 omogočile hitrejši razvoj industrije. V tem času je bilo v Sloveniji posnetih kar 28 tujih filmov, med katerimi izstopajo Neskončna nevihta z Naomi Watts in prihajajoča Netflixova produkcija The Union z Markom Wahlbergom.

Pri nadaljnjem razvoju sta ključni podpora Slovenskega filmskega centra (SFC) in sistemska krepitev avdiovizualnega sektorja, pravijo poznavalci.