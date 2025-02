Devetsto srečk za Dunajske filharmonike

Vsako leto 1. januarja Dunajski filharmoniki vstopijo v dnevne sobe milijonov ljudi po svetu, saj njihov novoletni koncert prenašajo televizije v 90 državah. Če bi hoteli sedeti med 900 srečneži v zlati dvorani Musikvereina na Dunaju, je treba sodelovati v spletnem žrebanju, v katerem zaradi številnosti prijav ni veliko možnosti. Vendar upanje umre zadnje in prijave zbirajo od danes.

Koncertni trojček

Vstopnice za novoletne koncerte Dunajskih filharmonikov v svetu klasične glasbe veljajo za prestiž, ki mu ni para, in nekaj, kar je skoraj nemogoče dobiti. Koncert, ki nas z glasbo dinastije Strauss popelje v novo leto, je najdragocenejši avstrijski izvozni artikel. A k sreči gre za koncertni trojček. Prvi je tako imenovani predpremierni koncert, drugi silvestrski in tretji novoletni. Program je isti, dirigent tudi, razlikujejo se le cvetlični aranžmaji (ki jih na prvem še ni) in televizijske kamere, ki v živo prenašajo koncert le prvi dan novega leta.

Naslednji dirigent najbolj znanega koncerta na svetu bo Kanadčan Yannick Nézet-Séguin. FOTO: stringer/Imagine China

Prijave za novoletni koncert se začenjajo danes in bodo mogoče do konca februarja. Na voljo so torej vstopnice za tri koncerte: novoletni 1. januarja ob 11.15 je seveda najprestižnejši, najbolj priljubljen in najdražji. Silvestrski 31. decembra ob 19.30 je njegov predhodnik, za koncert 30. decembra ob 11. uri pa so vstopnice najcenejše in zanimanje najmanjše. Postopek je pri vseh treh enak. Spletne prijave zbirajo na uradni strani Dunajskih filharmonikov, za vsak koncert je na voljo okoli 900 vstopnic, otroci morajo biti stari najmanj deset let. Izbrati je treba torej koncertni dogodek in (cenovno) kategorijo vstopnic, za novoletni koncert je mogoče kupiti največ dve, za druga dva pa do štiri vstopnice. Žrebanje poteka prek računalniškega programa, ki naključno izbere kandidate izmed vseh prijav. Čakalnih vrst ni in naslednje leto se postopek začne znova. Vse je torej v »božjih rokah« anonimnega programa. Skoraj polovica prostora v dvorani, ki ima 1700 sedežev, je rezerviranega za podpornike in člane orkestra ter novinarje.

Cene vstopnic se gibljejo od 35 do 1200 evrov za novoletni, od 25 do 860 evrov za silvestrski ter od 20 do 495 evrov za predpremierni koncert.

Ker se v bobnu za žrebanje vsako leto znajde na tisoče prijav z vsega sveta, je ­čisto mogoče – ali skoraj gotovo –, da vstopnic kljub več žrebanjem ne boste dobili. »Čeprav razumemo razočaranje, močno odsvetujemo nakup vstopnic na drugih platformah,« piše na strani ­orkestra.

Tradicija od leta 1939

Tradicija novoletnega koncerta sega v leto 1939, v najtemnejše poglavje zgodovine Avstrije in Dunajskih filharmonikov, saj je bil takratni koncert namenjen nacio­nalsocialistični akciji zbiranja sredstev. Leta 1941 je bil izveden prvi prvojanuarski koncert, poimenovanje novoletni koncert pa so uradno prvič uporabili šele leta 1946, ko so koncertu dodali skladbi Na lepi modri Donavi in Marš Radetzkega. Prvi dirigent in tako ­rekoč ustanovitelj novoletnih koncertov je bil ­Clemens ­Krauss, potem jih je ­prevzel Willi ­Boskovsky, do leta 1986 je koncerte vodil Lorin Maazel, potem je orkester vsako leto izbral drugega ­dirigenta.

Za novoletni trojček Dunajskih filharmonikov je z žrebanjem na voljo skupno 2700 vstopnic. FOTO: Wikipedija

Prvega januarja je zadnjič, že sedmič, filharmonike vodil italijanski dirigent Riccardo Muti, ki je postal največkrat izbrani dirigent. Pred njim so bili ­Claudio Abbado, Carlos Kleiber, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Mariss Jansons, Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Christian Thielemann ... V zadnjih dneh letošnjega leta bodo glasbeniki enega od najboljših orkestrov na svetu igrali pod taktirko Kanadčana Yannicka Nézet-Séguina.