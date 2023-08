Dolly in dva Beatla

Slavna in edina še živeča člana skupine Beatles Paul McCartney in Ringo Starr sta združila moči s country pevko Dolly Parton pri snemanju priredbe legendarne pesmi Let It Be za njen prihajajoči album. To je eno redkih sodelovanj obeh članov zasedbe The Beatles. McCartney (81) se je Starru (83) leta 2020 pridružil za pesem na njegovem albumu Zoom In, Starr pa se je presenetljivo pojavil leta 2019 na enem od McCartneyjevih koncertov.

»Ali je kaj boljšega kot peti Let It Be s Paulom McCartneyjem, ki je napisal pesem?« je Dolly Parton zapisala na svoji spletni strani. Dodala je: »Ne, ni samo pel, zaigral je tudi na klavir! Še bolje je postalo, ko so se nama pridružili še Ringo Starr na bobnih, Peter Frampton na kitari in Mick Fleetwood na tolkalih. Hvala, fantje!« je bila vesela 77-letna pevka. Pesem bo izšla na njenem novem studijskem albumu, ki bo že 49. po vrsti, nadela pa mu je naslov Rockstar, kar ni naključje, saj bo na njem zapela s samimi legendarnimi pevci in glasbeniki, med drugim z Eltonom Johnom, Stingom, Lizzo, Pink, Debbie Harry, Stevenom Tylerjem, Stevie Nicks, Pat Benatar, Joan Jett in mnogimi drugimi.

Dolly Parton je pred dvema letoma izdala tudi svoj literarni prvenec z naslovom Run, Rose, Run (Teci, Rose, teci), ki ga je podpisala s priznanim ameriškim pisateljem Jamesom Pattersonom in je že dobil dobre bralske odzive. V ospredju romaneskne zgodbe je prav pevkina življenjska zgodba. Vsestranska 77-letnica velja za eno najpomembnejših predstavnic country glasbe, obenem pa tudi za igralko in veliko humanitarko, ki je pomagala številnim revnim otrokom, v času pandemije je podjetju Moderna za razvijanje cepiva darovala milijon dolarjev, vedno pa pomaga tudi revnim družinam ob naravnih in drugih nesrečah.