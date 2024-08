V nadaljevanju preberite tudi:

Dunaj se je po odpovedi koncertov ameriške megazvezdnice spremenil v en sam velik koncertni stadion. Razočarane oboževalce, ki so že prišli v mesto ali pa so bili v času odpovedi na poti vanj, so Dunajčani pričakali z odprtimi rokami in zanje pripravili vikend solidarnosti, prijateljstva in seveda glasbe.