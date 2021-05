Eleganten dizajn za sanjsko kuhinjo

Kakšna je popolna kuhinja po vaši meri?

Izboljšajte svojo kuhinjo z vrhunskim hladilnikom

Več prostora znotraj – enaka globina zunaj (Tehnologija SpaceMax™)

Zmogljivost brez primere

Izkoristite izjemne popuste in 5-letno garancijo

Izberite enega od odličnih hladilnikov Samsung No Frost s posebnim popustom do 20 % in uživajte v popolni svežini živil s 5-letno garancijo.



Promocija velja od 14. 5. do 30. 6. 2021 za določene modele hladilnikov.

Kuhinja je svetišče vsakega doma, to je kraj, kjer se prepletajo domačnost, ustvarjalnost in raznovrstna poetika okusov. To je tisti prostor, ki ga zlahka popestrimo z najrazličnejšimi dizajnerskimi presežki in vrhunskimi elementi.Ko načrtujete kuhinjo, ki se bo najbolje podala vašemu slogu in zahtevam po priročnih in pametnih rešitvah, imejte v mislih predvsem dve ključni vodili:Izberite slog, ki vam je najbolj pisan na kožoIzberite pripomočke, ki vam bodo olajšali deloPri prvem poiščite slog, v katerem se boste počutili najbolj »doma«. Letošnji dizajni se naslanjajo predvsem na tri glavne trende:nadaljuje se trend prefinjene elegance, v katerem so značilne jasne linije in preprost dizajn. Prevladujejo umirjene barvne kombinacije, ki so lahko v mat izvedbi ali v visokem sijaju. Takšno kuhinjo lahko popestrite z različnimi pripomočki in vrhunskimi napravami.grobe industrijske materiale popestrite z urbano toplino. To je slog, kjer lahko kombinirate robustne komponente iz jekla z bolj nežnimi lesenimi. Takšne kuhinje imajo poseben značaj in še najbolj izstopajo v svoji posebnosti. Predvsem pa imate tukaj največ možnosti za ustvarjanje in dodajanje unikatnosti.rustikalni slog kuhinje je vedno v trendu, tudi zaradi svoje brezčasnosti. Toda sodobna klasika ima veliko več stilskega manevrskega prostora, saj jo lahko brez strahu kombinirate tudi z najbolj sodobnimi detajli ali gospodinjskimi pripomočki.Da bo v kuhinji vedno vse potekalo po vaših zamislih, pa potrebujete še pripomočke in opremo, ki vam bodo pomagali, da bodo vaše kulinarične pustolovščine še bolj doživete in izpopolnjene.Da, hladilnik je tisti del opreme, ki bo jeziček na tehtnici obrnil v pravo smer – tako estetsko kot z vidika funkcionalnosti.Predstavljamo vam novo serijo hladilnikov Samsung , ki vas bodo najprej očarali na prvi pogled, saj njihov dizajn predstavlja vse tisto, kar spada pod pojem vrhunska estetika. Izstopajo pa tudi po svoji inovativnosti in popolnih tehnoloških rešitvah. Na kratko: nič več drgnjenja ledu in reševanja uvelega sadja in zelenjave.Kaj je na njem tako posebnega? Njegov eleganten videz je ustvarjen tako, da se bo zlahka vključil v vsak slog vaše kuhinje. Na zunaj namreč deluje prefinjeno, vendar hkrati tudi diskretno. Bo opazen in zanimiv kos dodatka v vaši novi kuhinji, se bo pa hkrati kot kameleon odlično stilsko prilagodil vašemu interierju. hladilnikih Samsung pa se najboljše skriva v notranjosti: tukaj se vam razkrivata neverjetna prostornost in tehnologija. hladilnikih Samsung boste lahko shranili več hrane (tudi z izjemno 385-litrsko prostornino), vendar brez posega na zunanjo velikost. Hladilnik Samsung ima namreč zasnovo s standardno globino 600 mm, kar pomeni, da se bo elegantno poravnal z vašimi omaricami. Zaradi visoko učinkovite izolacije, ki jo omogoča tehnologija SpaceMax™, so stene veliko tanjše. S tem se zagotovi več prostora za shranjevanje brez štrlenja iz vaše delovne površine.Novi hladilniki Samsung imajo tudi večjo zmogljivost, kar zagotavlja, da bo shranjevanje hrane bolj preprosto in učinkovito. Preverite štiri njegove glavne funkcionalnosti:Uživajte v vrhunski prilagodljivosti shranjevanja. Ohišje Optimal Fresh+ je mogoče uporabiti kot en predal ali razdeliti na dve območji z različnimi temperaturami. Leva stran je hladnejša, tako da meso in ribe ostanejo sveže dvakrat dlje. Desna stran je odlična za zaščito svežine sadja in zelenjave.Dlje ohrani prvotno teksturo, aromo in okus pokvarljive hrane. Vlažnost v predalu Humidity Fresh + lahko preprosto nastavljate z obračanjem gumba za upravljanje. Ustvari idealno okolje za shranjevanje različnih vrst sadja in zelenjave tako, da ostanejo hrustljave, sveže in sočne.Preprečite zapravljanje časa in energije za taljenje ledu v hladilniku. Tehnologija No Frost izboljša kroženje zraka, tako da ohranja stalno temperaturo in s tem preprečuje nabiranje ledu. Veliko hitreje tudi doseže ciljno temperaturo in manj obremenjuje hladilni sistem, tako da traja dlje.Prepričajte se, da je hrana pravilno ohlajena – kjerkoli že. Vsestransko hlajenje hladi vse izdelke v vseh kotičkih enakomerno. Stalno preverja temperaturo in krožno poganja zrak skozi strateško nameščene prezračevalne odprtine. Tako se vsako živilo na vsaki polici učinkovito hladi in ostane bolj sveže.Naročnik oglasnega sporočila je Samsung