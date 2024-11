Elon Musk – kaj pa, če ni bil rojen na tem planetu?

V nadaljevanju preberite tudi:

»V tem človeku je še vedno otrok, ki stoji pred svojim očetom. Odtod izhaja Muskova avra, zaradi katere je bil včasih videti kot vesoljec – kot bi bila njegova misija na Mars le težnja po vrnitvi domov, njegova želja po izdelavi humanoidnih robotov pa iskanje sorodnih duš. Ne bi bili presenečeni, če bi s sebe strgal srajco in bi videli, da nima popka – da ni bil rojen na tem planetu.« To so eni prvih stavkov v biografiji Elona Muska. Napisal jo je Walter Isaacson, nekdanji urednik revije Time, priznani avtor biografij o Henryju Kissingerju, Benjaminu Franklinu ali Stevu Jobsu.