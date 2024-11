Rojstvo nove dobe

V nadaljevanju preberite:

Trumpova zmaga je na ameriških borzah sprožila evforijo. Po podatkih Bank of America je na dan, ko je Trump razglasil volilno zmago, v ameriške delniške sklade priteklo 20 milijard dolarjev, zvišala se je tudi vrednost bitcoina in dolarja ter dosegla najvišjo vrednost v zadnjem letu. Povsem drugačno je bilo razpoloženje na drugi strani Atlantika. Cene evropskih delnic so se v povprečju znižale.

Kdo bodo poraženci in kdo zmagovalci drugega Trumpovega mandata in tako imenovane trumponomike?