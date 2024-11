(KOLUMNA) Trump in Musk – incestuozno razmerje

V kolumni preberite:

Ameriške volitve smo opisovali kot prelomne, zgodilo se je mnogo več. Ne ravno konec sveta, pa vendar začetek konca Amerike, ki smo jo poznali; prehod v pohabljeno demokracijo, ki bo trajala najmanj štiri leta. Oblast prevzema Donald Trump in njegova družina – in z njim tehnološki in medijski milijarderji, ki so nekdanjemu predsedniku omogočili senzacionalno vrnitev. Kasta globalno superbogatih je svoje bogastvo izkoristila tudi politično.

Ekstremizem Donalda Trumpa je postal normalnost. »Impresivna demonstracija pripravljenosti volivcev, da tvegajo negotovo prihodnost, da bi opustili nesprejemljivo sedanjost,« je zapisal Ronald Brownstein v Atlanticu. Oligarhom, lastnikom digitalnih in kriptovalutnih imperijev ter umetne inteligence v Silicijevi dolini, oziroma njihovim interesom je v napoto politični sistem, kjer obstaja več kot en center moči. Bidnov pristop do umetne inteligence in regulacije tehnološkega sektorja poslovnežem ni ugajal. Toda poslej bodo lahko počeli vse, kar so si vedno želeli, začenja se doba deregulacije.