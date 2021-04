Komu evrovizijske stavnice kažejo najbolje?

Osemnajstletna Destiny bi lahko Malti prinesla prvo zmago na izboru za pesem Evrovizije. Foto Eurovision.tv

Pesem v francoskem jeziku na izboru za pesem Evrovizije ni slavila že vse od leta 1988, ko je v Dublinu Švici priborila zmagoz Ne partez Pas Sans Moi. Po več kot treh desetletjih, ko so z nekaj izjemami, denimo Portugalska, Ukrajina in Srbija, občinstvo in žirijo prepričale predvsem skladbe v angleščini, pa bi se lahko letos po več kot treh desetletjih na vrh ponovno zavihtela pesem s francoskim naslovom. Zbir različnih stavnic, ki so ga objavili na spletišču Eurovisionworld, največ možnosti za zmago prihodnji mesec na Nizozemskem pripisuje Švici, ki jo bo s Tout l'Univers zastopal(12 odstotkov možnosti za triumf), Francozinji ​s pesmijo ​Voilà (14 odstotkov) in malteški predstavniciz ​Je me casse (17 odstotkov).Razmerje sil se utegne na stavnicah do 22. maja, ko bo v Rotterdamu finalni večer, še spremeniti, a če bo ostalo pri trenutnih napovedih, ne bo le po dolgem času slavila pesem s francoskim naslovom, temveč se bo prvič v zgodovini zgodilo, da bo nekdanja zmagovalka otroške različice prireditve slavila tudi na pravem Eurosongu. Zdaj 18-letna Destiny Chukunyere​ je namreč na Junior Evroviziji v Bolgariji leta 2015 premagala konkurenco –je bila za Slovenijo tretja – in Malti priborila drugo zmago na tem tekmovanju.Nigerijsko-malteška pevka bi sredozemsko državo morala na Nizozemskem zastopati že lani, a je bil festival zaradi pandemije covida-19 odpovedan. Nacionalna televizija ji je ponudila še eno priložnost in po trenutnih projekcijah se zdi, da se je vrnila še močnejša. Je me casse, ki je sicer v celoti odpeta v angleščini razen verza v francoščini, ki je tudi naslov, s svojimi poudarki nekoliko spominja na skladbo Toy izraelske zmagovalke. »Ženske ne potrebujemo moških, da bi bile uspešne, močne in legendarne,« je sporočilo pesmi za spletno stran Wiwibloggs komentirala Destiny.Poleg otroške Evrovizije je leta 2017 Destiny sodelovala v televizijskem šovu Britanija ima talent in malteški različici Faktorja X.​Malta je na Eurosongu sodelovala dvaintridesetkrat, a nikoli ni bila boljša kot druga. Morda bo to letos spremenila Destiny ​in festival iz Nizozemske pripeljala v Sredozemlje.