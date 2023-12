Finalistke znane, glasovanje za besedo leta 2023 se začenja

Izteka se še eno leto, ki so ga zaznamovale naravne katastrofe, kar se je odražalo tudi v našem vsakdanjem jeziku. To, kot že vrsto let doslej, potrjuje izbor za besedo leta. Po slabem mesecu zbiranja predlogov so na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU predstavili enajst kandidatk za besedo, ki je najbolj zaznamovala letnico 2023, med njimi je Delova beseda leta.

Finalistke so:

- bralna pismenost

- draginja

- gentrifikacija

- nevihtna celica

- nutrija

- osebni zdravnik

- štempljanje

- ujma

- UI (kratica za umetno inteligenco)

- vojna

- zal (poizvedba z največjim prirastom v tem letu na Franu)

Na spletni strani Beseda leta se zdaj začenja glasovanje, zmagovalno besedo in kretnjo leta pa bodo razglasili 9. januarja 2024. Od danes naprej imajo tudi vsi ljubitelji rim čas, da vse finalistke spravijo v pesem leta.

Na Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije je do 10. novembra prispelo 18 predlogov za kretnjo leta. Komisija je izbrala naslednjih pet kretenj, ki so se uvrstile v glasovanje: - poplava - solidarnost - sirena - etimološki slovar - dostopnost

Izbor besede leta pod okriljem strokovne komisije, ki jo vodi Simona Klemenčič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, poteka že od leta 2016, vprašanje, ki ga vsako leto postavijo prebivalstvu, pa je: Če bi morali leto opisati z eno besedo ali besedno zvezo, katero bi izbrali? Iščejo torej besedo oziroma besedno zvezo (lahko je tudi kratica), ki je posebej pomembna za iztekajoče se leto in ilustrira dogajanje in spremembe v družbi, pri čemer so, kot pojasnjujejo na ZRC SAZU, najboljše kandidatke besede, ki so nove ali pa so v tem letu dobile nov pomen.

Posebej zbirajo tudi novotvorjenke, tokratna najboljša je strojetvor kot produkt umetne inteligence.

Lani je bila beseda leta gasilec, saj se je letnica 2022 v spomin Slovencev najbolj vtisnila po uničujočem požaru na Krasu, pred tem so se zvrstile: PCT (2021), karantena (2020), podnebje (2019), čebela (2018), evropski prvaki (2017) in begunec (2016).