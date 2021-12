Finalistke so izbrane, posebna omemba koronijcu

Dolgi kovid, komunikacija, kronometer, odlok, PCT, poživitven, proticepilec, samotestiranje, sledilnik, stroka, voda – to so kandidatke za besedo leta 2021, ki jo bo 12. januarja razglasil Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Med njimi je tudi beseda leta po izboru časopisne hiše Delo.

Zadnjo besedo pri izboru besede leta bo imelo ljudstvo; glasovanje se bo namreč začelo na prvi delovni dan v prihodnjem letu, torej 3. januarja, in bo trajalo vse do razglasitve.

Kandidatke za besedo leta je izmed več kot 200 predlogov, ki so jih v zadnjem mesecu na različne naslove poslali ljudje, izluščila strokovna komisija; sestavljajo jo predstavniki ZRC SAZU, portala MMC RTV, ki ravno tako sodeluje pri izboru, ter Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, saj bodo poiskali tudi kretnjo iztekajočega se leta.

Kaj je koronijec?

Komisija, ki jo vodi Simona Klemenčič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, se je pozabavala tudi ob iskanju neologizmov in odločila, da si posebno omembo zasluži beseda koronijec, ki poimenuje pripadnika generacije, rojene v času korone.

Dosedanje besede leta 2016: begunec

2017: evropski prvaki

2018: čebela

2019: podnebje

2020: karantena

Izbor kandidatk za besedo leta je hkrati težko pričakovano gradivo za pesem leta. Ta mora vsebovati vse naštete besede in še kaj po lastnem navdihu. Pesmi sprejemajo do 8. januarja 2022 na naslovu beseda.leta@zrc-sazu.si. Avtor ali avtorica najboljše bo za nagrado dobil zvočno knjigo, Jurčičevega Desetega brata v interpretaciji Iztoka Mlakarja, so sporočili z ZRC SAZU.