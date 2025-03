Francija pripravlja priročnik za ravnanje v izrednih razmerah

Francoska vlada naj bi do poletja gospodinjstvom v državi poslala priročnik za preživetje v primeru krize, so v torek poročali francoski mediji. Približno dvajset- do tridesetstransko knjižico je po švedskem vzoru pripravil Sekretariat za obrambo in nacionalno varnost. Potem ko je obkrožil vsa ministrstva, je zdaj na mizi premiera Françoisa Bayrouja in čaka na njegovo potrditev.

Knjižica vsebuje nasvete za ravnanje v različnih kriznih situacijah, od poplav do epidemije. Navedbe o tem, ali se dotika tudi oboroženega konflikta, so si različne. Francija je sicer ena od glavnih zagovornic Ukrajine v vojni z Rusijo, ki jo ima za grožnjo, naglas je razmišljala o napotitvi svojih vojakov v Ukrajino ter zagovarja oboroževanje Evrope, sploh zdaj, ko se ne gre več zanašati na pomoč ZDA.

Kot so za radio Europe 1, ki je o priročniku poročal prvi, pojasnili v uradu predsednika vlade, je njegov namen »zagotoviti odpornost prebivalstva na vse vrste kriz, bodisi naravnih, tehnoloških, kibernetskih ali varnostnih«. Vladni vir je še dejal, da je pomembno, da so Francozi pripravljeni na različne scenarije ter da bi se bilo kontraproduktivno osredotočiti samo na oborožene spopade.

Švedi so svoj priročnik, ki izvira iz leta 1951, posodobili in razposlali lani. FOTO: Claudio Bresciani/AFP

Tako so sicer zaradi trenutnih varnostnih razmer v svetu storili Švedi, ki so konec lanskega leta razposlali približno pet milijonov izvodov rumene knjižice z naslovom Za primer krize ali vojne (prvič je bila objavljena v času hladne vojne leta 1951) ter v zadnjem času posodobili več kot 65.000 zaklonišč, ki so od osemdesetih let naprej služila povsem drugim, vsakdanjim namenom (garaže, skladišča in podobno), ter lahko sprejmejo kakih sedem milijonov ljudi. Svante Wenger z agencije za obvladovanje kriznih razmer je tedaj kljub nekaterim očitkom, da se Švedska navzema vojne retorike, za časnik Libération dejal, da so želeli glede na trenutne varnostne razmere uporabiti ostrejši ton s poudarkom na nevarnosti oboroženih spopadov, »da bi dosegli učinek in povečali ozaveščenost«. »Živimo v negotovih časih. V našem delu sveta potekajo oboroženi spopadi. Terorizem, kibernetski napadi in dezinformacijske kampanje se uporabljajo, da nas spodkopavajo in vplivajo na nas,« pravi knjižica.

Francoska, ki dokončnega naslova še nima, v igri pa naj bi bila dva, medtem po navedbah vladnega vira za časopis Le Figaro izhaja iz nacionalne strategije za odpornost iz leta 2022, osnovane na epidemiji covida-19, da bi »bolje pripravili Francijo, njena podjetja in državljane na te pretrese, da bi se lahko dolgoročno, kolektivno in poglobljeno soočili s krizami«. Sestavljajo jo trije sklopi: prvi govori o tem, kako zaščititi sebe in druge, ter vključuje seznam stvari, ki naj bi jih vseboval komplet za preživetje, drugi o tem, kako prepoznati znake za preplah ter se informirati, tretji pa o tem, kako se civilno angažirati.