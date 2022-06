Frančišek zgrožen nad številom neporočenih mladih ljudi

Papež Frančišek je izrazil obžalovanje ob pogledu na »toliko mladih, ki nimajo poguma, da bi se poročili«, in jih pozval, naj pohitijo in čim prej stopijo v zakonski jarem. Mamam, katerih 35- in večletni sinovi še niso poročeni, je svetoval, naj jim nehajo likati srajce, češ, da bodo tako hitreje zapustili domače gnezdo.

Ne likajte jim srajc in to prepustite njim, da bodo tako hitreje zapustili domače gnezdo, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa papež Frančišek svetoval materam, katerih sinovi tudi po 35 letu še vedno niso poročeni.

Kritike smernic za zakonsko zvezo, ki jih je povozil čas

V pridigi na sklepni maši svetovnega srečanja družin je v soboto na Trgu svetega Petra v Vatikanu dejal, da naj mladi, ko se soočajo s težavami, ne bežijo več k mamam, ampak naj se obrnejo v prihodnost.

V Rimu so se ta teden na 10. svetovnem srečanju družin, ki je bilo prvotno načrtovano za leto 2021, zbrali verniki in predstavniki katoliške cerkve. Letos je bilo pričakovanih 2000 delegatov in 120 držav, teme srečanja pa so bile med drugim spolnost, zakonska zveza in migracije. Pred srečanjem so se pojavile kritike smernic za zakonsko zvezo, ki po besedah kritikov niso več v koraku s časom. Cerkev namreč še vedno pridiga vzdržnost pred poroko.

Sobotna maša je bila vrhunec letošnjega srečanja. Pobudo za dogodek je sicer že leta 1994 s predavanji in cerkvenimi praznovanji dal papež Janez Pavel II., še navaja dpa.