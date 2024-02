Ubranil je severno mejo, letošnje leto je njegovo leto

V nadaljevanju preberite:

V letu, ko se pred nami nenehno izmenjujejo tragične podobe vojn, se spominjamo generala iz časov, ki so dovolj oddaljeni, da so se podobe tedanjih izgubljenih življenj, krvi in zadnjih misli v slovenščini ali nemščini umaknile ter odprle prostor za čaščenje njegovih vojaških dosežkov. Za Slovenijo odločilnih.

Letos bo minilo 150 let od rojstva in 90 let od smrti Rudolfa Maistra (1874–1934), ob spomeniku katerega v Ljubljani – ob tistem konjeniškem pri železniški in avtobusni postaji, na katerega naleti sleherni obiskovalec Ljubljane – kratko piše, kar je znano vsem: Ubranil je slovensko severno mejo. Tudi aktualna vlada mu pripisuje odločilne zasluge za to, da se je na tem območju vzpostavila slovenska državnost in da sme tudi tam pobirati davke. Namenila mu je Maistrovo leto.

Rudolf Maister, čigar življenjepis povezuje več slovenskih regij, predvsem Gorenjsko, Štajersko in Notranjsko, se v zdajšnjem slovenskem okolju kiti s serijo trgov, ulic, vojašnic ali šol, ki nosijo njegovo ime. Ima svoj državni praznik, ki bo letos zaradi Maistrovega leta, vzpostavljenega na pobudo obrambnega ministrstva, še slovesnejši, v njegovi rojstni hiši na kamniški Šutni je urejen muzej, zaživel je kot stripovski junak, spoštovanja vredno pa je tudi število njegovih javnih spomenikov, poprsij in obeležij.