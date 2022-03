Pandemija je izbrisala »sranje« v restavracijah

Slavni britanski chef Gordon Ramsay, znan po svojem sočnem vokabularju, je dejal, da je bila epidemija sicer uničujoča za gostinstvo, a prednost je, da »sranja ni več«. Pandemija covida-19 je namreč izbrisala slabe restavracije. V intervjuju za Radio Times, ki ga povzema Guardian, Ramsay promovira svojo novo oddajo na BBC One z naslovom Gordon Ramsey Future Food Stars (Prihodnje zvezde Gordona Ramsayja), v kateri se 12 podjetnikov, ki se ukvarjajo s pijačo in hrano, poteguje, da bi sklenili posel z njim. Gre za nekakšen gastronomski Apprentice (Pripravnik, Vajenec).

Ramsay je med drugim povedal, da je pandemija naučila vse v panogi, da »se izboljšajo«. Poleg neodvisnih podjetij je na stotine restavracijskih verig na Otoku za vedno zaprlo podružnice, denimo Carluccio's, Byron Burger, Ask, Zizzi, Bella Italia, Café Rouge, Frankie & Benny's, Chiquitos, Gourmet Burger Kitchen in Pizza Express. Širši gostinski sektor je bil med pandemijo ena najbolj prizadetih industrij. Tisoče ljudi je izgubilo službo ali sezonsko zaposlitev. Trgovsko združenje UK Hospitality je objavilo podatek, da je bilo na vrhuncu epidemije prizadetih skoraj 700.000 delovnih mest, pri čemer gre za kombinacijo izgube delovnih mest in delovnih mest, ki jih sploh ni bilo zaradi močno prizadetih turističnih sezon.

Začenjamo znova

Na vprašanje voditelja, ali se posel v gostinstvu torej zdaj vrača, je Ramsay dejal: »Postaja vse bolje ... sranje je izginilo«. A kaj natanko misli s tem? Na »drekače na vodilnih mestih, ki izkoriščajo odlične lokacije. Toda zdaj začenjamo znova, kar je dobro.«



Dodal je tudi, da so stranke v zadnjih dveh letih postale veliko pametnejše. O hrani vedo veliko več kot kadarkoli prej, med pandemijo so si same pripravljale kislo testo, zato so vsi v restavracijah morali dvigniti svoj nivo.... »To je izbrisalo aroganco iz industrije.«



Ramsay je prav tako zagovarjal svojo karanteno v Cornwallu, češ da mu je to dalo cenjeni čas z otroki. »Tja smo prišli ob primernem času in imeli smo se odlično. Toliko časa ne bomo imeli nikoli več. Ko so se otroci spet začeli vračati v normalno življenje, tega ni hotel. »A ne kot chef,« je dodal, »kot oče.«