Trpežna kmečka živinčeta na eni strani in ljubljeni psi meščanov na drugi

V času, ko so vse pomembnejši pozivi, naj človek vendarle spremeni odnos do živali in jih odstrani s svojih krožnikov, so te čedalje pogosteje na menijih raziskovalcev v humanistiki in družboslovju, tudi zgodovini. Medtem ko veliko vemo o habsburški monarhiji, njenih voditeljih, njihovih družinskih članih ter vseh mogočih sporih in porokah, ki so krojili zgodovino, nam je zelo malo znanega o živalih, ki so jim zvesto služile v dobrem in slabem. Prav habsburške živali so tema simpozija, ki se danes začenja na ZRC SAZU.

Konji, zvesti spremljevalci habsburških vojakov, golobi v Budimpešti, trpežna tovorna živinčeta, kot so osli in mule ob Jadranskem morju, ter živalski ljubljenci vladarjev, upodobljeni na umetniških delih, so teme, ki jih bodo med drugim obravnavali na dvodnevnem simpoziju.

Pripravlja ga dr. Daša Ličen z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ki je med doktorskim študijem raziskovala društva v Trstu in naletela na društvo za zaščito živali. To je preraslo v postdoktorski projekt, ki nosi naslov Za zveri, proti divjakom: K dolgi zgodovini gibanja za pravice živali. Medtem ko raziskuje razmah gibanja za pravice živali kot sredstvo razrednega razločevanja, ugotavlja, da bo moral človek spremeniti svoj antropocentrični pogled.

Več v intervjuju z Dašo Ličen.