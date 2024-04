Habsburžani spet v knežjem mestu

V nadaljevanju preberite:

Po več letih prizadevanj je modra kri spet prišla v knežje mesto. V Pokrajinskem muzeju Celje so odprli razstavo o Ottu von Habsburgu, najstarejšem sinu zadnjega avstrijskega cesarja in ogrskega kralja. Bil je velik zagovornik osamosvojitve Slovenije in njenega vstopa v Evropsko unijo.

Današnjega odprtja razstave sta se udeležila njegov sin, sicer madžarski veleposlanik v Parizu, Georg von Habsburg, in vnuk Karoli Konstantin Habsburg.

Razstavo je pripravila Fundacija Otta von Habsburga iz Budimpešte, na ogled je v Knežjem dvoru, ki je bil rezidenčni grad grofov in knezov Celjskih. Pobudnik razstave je zgodovinar dr. Andrej Rahten, ideja pa je že stara: »Celjani smo vedno z velikim občudovanjem opazovali zgodovino celjskih grofov. Učili smo se, da je bilo med njimi in Habsburžani veliko rivalstvo, in to tragedijo smo jemali kar malo osebno. Ko sem se kot zgodovinar začel ukvarjati s habsburško monarhijo, ki je postala moja glavna prioriteta pri raziskovanju, sem si zaželel, da bi v svoj rojstni kraj pripeljal predstavnike habsburške dinastije. Potrebnih je bilo kar nekaj let, pri sedanjem županu Matiji Kovaču pa sem od prvega dne, ko sem dal pobudo, imel izjemno podporo.«