Hans Niemann je verjetno goljufal v več kot 100 igrah

Hans Niemann je verjetno goljufal v več kot 100 spletnih šahovskih partijah, ugotavlja preiskava Chess.com. To je prvi epilog večtedenskega ugibanja v škandalu, ki pretresa šahovski svet. Ameriški najstnik, ki je tudi že velemojster, je torej goljufal veliko pogosteje, kot je priznal. Poročilo na 72 straneh, ki ga je prvi videl Wall Street Journal, po njem pa povzeli številni mediji, ugotavlja, da je Niemann verjetno goljufal še leta 2020, vključno v igrah, kjer so bile obljubljene denarne nagrade.



Sumničenja o čudežnem 19-letniku, ki se je v zadnjih dveh letih meteorsko povzpel z 800. mesta med 50 najboljših šahistov na svetu, so se okrepila prejšnji mesec, ko je Niemann premagal svetovnega prvaka in za mnoge najboljšega šahista vseh časov Norvežana Magnusa Carlsena ter prekinil njegov niz 53 iger brez poraza.

V njunem naslednjem dvoboju se je Carlsen umaknil po eni sami potezi, s čimer je sprožil različna ugibanja, sam pa - brez dokazov sicer - izjavil, da Američan goljufa.

Preiskava Fide

Niemann je odločno zanikal obtožbe, priznal, da je v preteklosti, ko je bil mlajši, dvakrat kršil pravila poštene igre, a le v neformalnih igrah. Zanikal je, da bi to počel tudi v tekmovanjih.



Toda poročilo Chess.com, ki je primerjalo igralčeve poteze s tistimi, ki jih priporočajo zmogljivi superračunalniki, je ponudilo prepričljive dokaze, ki dramatično nasprotujejo tem izjavam, ni pa prineslo zaključkov v zvezi z Niemannovimi igrami za mizo. Skratka kot izhaja iz preiskave: čeprav so njegovi rezultati statistično izjemni, ni neposrednih dokazov, da je Niemann goljufal tudi proti Carlsenu ali na drugih turnirjih v preteklosti.

Tudi mednarodna šahovska zveza (Fide) je pred dnevi napovedala, da bo preiskala obtožbe, javnost pa pred zaključki pozvala naj ne ugibajo.