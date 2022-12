Ikonični film o ikonični katastrofi

V nadaljevanju preberite:

Filmu Titanik režiserja Jamesa Camerona je bil napovedan popoln polom, nazadnje se je izkazal za ultimativno filmsko uspešnico. Bil je tudi finančno izredno uspešen, saj je skupni izkupiček od prodaje vstopnic presegel dve milijardi evrov. Petindvajset let pozneje v kinematografe prihaja prenovljena različica 3D 4K HDR, premiera je napovedana za 10. februar 2023. Uspeh seveda ne preseneča. Brodolom Titanika ostaja eden najbolj ikoničnih dogodkov preteklega stoletja, saj ta nesrečna epizoda vsebuje vse atribute velezanimive zgodbe – pustolovščino, dramo, spektakel, glamur, razkošje, plemenitost in solidarnost ter egoizem in ozkosrčnost, kar vzbuja celo paleto emocij.