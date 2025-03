Pred nami je 97. podelitev najprestižnejših in najbolj zaželenih filmskih nagrad. Potem ko je lani močno slavil Oppenheimer, letošnja sezona velja za nepredvidljivo tekmo. Napovedi o favoritih so razdeljene med več filmov, ki imajo med sabo malo ali nič skupnega. »Sodba« bo izrečena v nocojšnji noči, ki jo bomo v neposrednem prenosu lahko spremljali tudi na Televiziji Slovenija.

Zaklenjeni kovčki

Za zdaj so vsa imena že varno spravljena v kuvertah, za katere kljub škandalu leta 2017 (ko so razglasili napačen najboljši film) skrbi revizijsko podjetje PricewaterhouseCoopers. To sicer ureja tudi druge zadeve Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti, od davčnih prijav do glasovanja v svetu guvernerjev.

Glasove ročno prešteje in preveri ekipa PwC na skrivni lokaciji, kar je proces, o katerem v podjetju pravijo, da traja približno 1700 ur. Navsezadnje vsako leto več kot 6000 članov Akademije odda svoje glasove v 23 kategorijah. Ocenjuje se, da je PwC v preteklih letih preštel več kot 450.000 glasovnic. Dva kompleta kuvert z imeni nagrajencev sta zapečatena v zaklenjenih aktovkah. Trije člani ekipe so edini, ki poznajo končni seštevek in si tudi zapomnijo rezultate. Med podelitvijo na vsaki strani odra stoji en pomočnik, ovojnice izmenično podajata podeljevalcem. Sistem je bil uveden leta 1941, ker je Los Angeles Times prekinil embargo in objavil rezultate v svoji večerni izdaji še pred slavnostno podelitvijo. Od takrat so začeli na oder prinašati zapečatene kuverte in od tod tudi stavek: In kuverto, prosim ...

Fotografija razreda oskar: Ker je bilo tradicionalno oskarjevsko kosilo odpovedano zaradi požarov v Los Angelesu, so nominiranci šele v sredo imeli priložnost, da posnamejo tradicionalno vsakoletno fotografijo. FOTO: arhiv Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti

Muzikal v španščini

Če so napovedovalec oskarjev zlati globusi, potem bosta v noči na ponedeljek slavila muzikal Emilia Pé​rez režiserja Jacquesa Audiarda o šefu mehiškega mamilarskega kartela, ki se po spremembi spola skrije kot ženska, ali pa zgodovinska drama o judovskem arhitektu Brutalist Bradyja Corbeta. Če so semafor britanske filmske nagrade bafta, bo zmagal papeški triler Konklave, ki ga je zrežiral Edward Berger in je najboljši film tudi po mnenju ceha filmskih igralcev. Največkrat nominiran je sicer muzikal Emilia Pérez v španščini. Prejel je 13 nominacij, s čimer je postavil rekord pri filmih, ki niso v angleškem jeziku (Prežeči tiger, skriti zmaj in Roma sta jih imela vsak po deset), in dosegel le eno manj od rekorda, ki ga še vedno ima Titanik. Letos je tudi prvič, da sta za najboljši film nominirana dva muzikala, Wicked in Emilia Pérez, kar se je nazadnje zgodilo leta 1969 s filmoma Smešno dekle in Oliver (zadnji muzikal z najbolj zaželenim oskarjem je bil Chicago leta 2003). Po drugi strani pa je Substanca v režiji Coralie Fargeat prva grozljivka, ki je bila nominirana za najboljši film, in šele sedma grozljivka v oskarjevski družbi nasploh (po filmih Izganjalec hudiča, Zbeži, Ko jagenjčki obmolknejo, Žrelo, Šesti čut in Črni labod).

Okusi in računice

Okusi so različni, prav tako pa tudi računice. Na podlagi preteklih nagrad mnogi kot največjega favorita za najboljši film izpostavljajo film Anora Seana Bakerja, ki je lani v Cannesu prejel glavno nagrado zlato palmo. Nekakšna sodobna Pepelka, zgodba o newyorški eksotični plesalki, ki se zaljubi v sina ruskega oligarha, je že prejela nagrade strokovnih združenj oziroma ceha režiserjev, holywoodskih producentov, kritikov in scenaristov, kar je doslej uspelo Gori Brokeback, ki je potem prejela tri oskarje. Anora je sicer nominirana za šest zlatih kipcev, kar je manj kot nekateri drugi filmi, a v samih pomembnih kategorijah: za najboljši film, režijo, izvirni scenarij, montažo, za najboljšo igralko in najboljšega stranskega igralca. Tudi Seana Bakerja, denimo, Guardian postavlja v ospredje med režiserji, glavna igralka Mikey Madison naj bi bila resna konkurenca Demi Moore, da prevzame oskarja za najboljšo igralko, medtem ko na možnosti odličnega stranskega igralca Yuro Borisova najverjetneje lahko vpliva dejstvo, da je Rus. Polemike, ki jih je na družbenih omrežjih s svojimi rasističnimi in islamofobnimi izjavami podžgala zvezdnica filma Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, prva odkrito transspolna igralka, nominirana za oskarja v igralski kategoriji, naj bi zmanjšale tudi njene možnosti.

Conan O'Brien obljublja večer humorja, a ga v nasprotju s svojim predhodnikom Jimmyjem Kimmlom ne bo obarval politično. O'Brienov humor se osredotoča na absurdne situacije in nepričakovane preobrate. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Voditelj večera, komik Conan O'Brien, je že napovedal, da bo izbral pravi oskarjevski ton, da se s politiko ne bo ukvarjal, čeprav se sedanjemu trenutku tudi ne more izogniti. Kot piše agencija Reuters, je obljubil praznično noč, ki bo slavila umetnike, razkošen smoking po meri in neverjetno osvetlitev.