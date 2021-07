In najmanj precepljena slovenska občina je ... občina Juršinci

Juršinski župan Alojz Kaučič bi z veseljem plačal pijačo vsakemu občanu, ki bi se dal cepiti proti covidu-19. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Danes, v sredo, 14. julija, popoldne bodo imeli necepljeni prebivalci občine Juršinci možnost za popravni izpit. V splošni ambulanti bo namreč vse, ki bodo to hoteli, s cepivom po izbiri cepila mobilna cepilna enota Zdravstvenega doma Ptuj.

Ljudi prepričuje tudi krajevna zdravnica

V enoti Doma upokojencev Ptuj v Juršincih je več kot polovica stanovalcev polno cepljenih proti covidu-19. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Dom upokojencev je otoček dobre precepljenosti

Vodja juršinske enote Doma upokojencev Ptuj Metka Bolcar je zadovoljna, ker je v njihovem domu cepljenih več kot polovica stanovalcev in tri četrtine osebja. FOTO: Jože Pojbič/Delo

je župan občine Juršinci vse od njene ustanovitve, že sedmi mandat, še pred tem je bil dolga leta predsednik sveta istoimenske krajevne skupnosti, ves čas do upokojitve pa je bil v vasi tudi uspešen gostilničar. Zdaj je gostilno prevzel njegov sin in župan bi pri njem ali pa kje drugje z veseljem plačal pijačo vsakemu prebivalcu občine, ki bi se bil pripravljen cepiti. »A ni tako preprosto. Čeprav jih prepričujemo, se ljudje nočejo cepiti in tako smo z 20,7-odstotno polno precepljenostjo žal še vedno na zadnjem mestu v državi,« pravi, medtem ko me vodi po občinskem središču.S ponosom razkazuje vse, kar jim je uspelo v vseh teh mandatih v občini urediti: obnovljeno osnovno šolo, novo športno dvorano, krožišče sredi vasi, komunalno urejene parcele za gradnjo hiš, na katerih je tudi že zgrajenih nekaj novih domov, našteva mi ceste, komunalne napeljave in vse drugo, kar so uredili po občini z dobrimi 2400 prebivalci, pa napoveduje gradnjo kolesarske steze vse do deset kilometrov oddaljenega Ptuja in mi pokaže tudi lepo urejeno enoto Doma upokojencev Ptuj. »Vse to nam je uspelo in nam uspeva zgraditi ali pridobiti v občini, le ljudi ne moremo prepričati, da bi se cepili,« se trpko nasmehne.»Pa smo se še kako trudili. Ko smo videli, da gre s cepljenjem slabo, sem v občinskem glasilu in na spletni strani vse pozval, naj se vendarle cepijo ne samo zaradi sebe, ampak tudi zaradi drugih. Tudi sam sem se že pred časom cepil. Tudi gospod župnik je po facebooku pozval farane, naj se cepijo, in še naš častni občan, boksar Dejan Zavec, nam je malo pomagal. Te dni smo dali tudi natisniti letake in jih dostaviti v vsako gospodinjstvo, v občinskem glasilu, ki bo izšlo kmalu, ob občinskem prazniku, bo znova poziv vsem in upamo, da se bo kaj zganilo. Glede vzrokov pa nihče ne ve natančno povedati, kaj je krivo za takšno abstinenco. Morda to, da smo imeli malo okuženih in da nove okužbe ni bilo že vsaj kakšen mesec, morda to, da so naša naselja razpršena po gričih, zato ni velikih koncentracij ljudi in se ti počutijo bolj varne, ali pa je tako tudi zato, ker se več kot polovica prebivalcev preživlja s kmetijstvom in jim zato ni treba vsak dan potovati v večje kraje v službo, kjer bi se lahko okužili ... Kdo bi vedel!«Kaj je krivo za odpor Juršinčanov do cepljenja, ni jasno niti direktorici Zdravstvenega doma Ptuj. Nimajo namreč nobenih težav z dobavo cepiv, cepljenje prijavljenih poteka tekoče, pogosta so tudi cepljenja neprijavljenih na Ptuju in terenska cepljenja, tudi v Juršincih je mobilna cepilna enota že bila, znova pa bodo tu ravno danes popoldne. »Ko smo videli, da je precepljenost v Juršincih tako slaba, smo takoj ukrepali. Tako se zdravnica, ki dela v naši splošni ambulanti v Juršincih, že od konca maja poskuša pogovoriti z vsakim pacientom in jih poskuša čim več prepričati, da je cepljenje v korist vseh. Tiste, ki se zanj odločijo, sama tudi cepi v ambulanti, da se jim ni treba voziti nikamor. Toda navdušenja med pacienti ni! Stanje se sicer izboljšuje, a zelo zelo počasi. Glede vzrokov pa bi se strinjala, da je ena od ovir to, da je bilo v občini zelo malo okužb in se ljudje zato počutijo varne. Sicer pa je na našem območju razen še nekaterih manjših občin, ki mejijo na Juršince, odziv ljudi dober in precepljenost večinoma presega trideset odstotkov. Samo prejšnji teden je mobilna enota cepila več kot sedemsto ljudi, kar je zelo dobro.«Nekakšen otoček dobre precepljenosti v občini je lepo urejena in nedavno razširjena juršinska enota Doma upokojencev Ptuj. Trenutno je v domu, katerega novi del šele postopoma naseljujejo, petinosemdeset varovancev in od teh jih je po besedah vodje enotepolno precepljenih več kot polovica. »Tudi tisti, ki zdaj na novo prihajajo v novozgrajeni del doma, so povečini že cepljeni, tisti, ki še niso bili, pa se odločajo za cepljenje pozneje. Mi sicer ne pritiskamo na nikogar, ponudimo jim možnost in večina jih je za. Tisti, ki pridejo in so že cepljeni, spodbujajo tudi druge. Na začetku, v prvem valu, smo sicer imeli nekaj okužb, kakšna četrtina stanovalcev je bila okužena in so preživeli nekaj časa v rdeči coni na Ptuju, zdaj pa je tudi med temi, ki so covid-19 preboleli, že veliko cepljenih. Tudi tri četrtine od približno štiridesetih zaposlenih je cepljenih. Zakaj se ljudje v občini nasploh tako neradi cepijo, pa ne vem. Morda so jih prepričali nasprotniki cepljenja na spletu – ne vem!«Bodočemu ravnatelju juršinske osnovne šole in vrtcapa se zdi, da je odpor do cepljenja morda nekoliko spodbudila tudi država s preveč pokroviteljskim nastopom. »Ljudje bi morali začutiti, da je to dobro zanje in za druge, morali bi jih spodbujati in ne prisiljevati. Poleg tega tukaj živimo v zdravem okolju, nismo v neposrednem stiku z okužbami, in tudi zato ljudje verjetno ne čutijo potrebe po cepljenju. Ne vem, ali je lahko glavni argument zanj možnost potovanja na dopust čez mejo. Država bi morala predstaviti še kakšne druge argumente, ki so bliže ljudem.«Pa glas ljudstva? Natakarica v enem od bifejev v Juršincihsicer ni prebivalka te občine, a je vsak dan priča razpravam domačinov tudi o cepljenju. »Večina jih pravi, da če so zdravi, že ne bodo dovolili, da bi jim vbrizgavali cepivo, nekateri pa se bojijo tudi stranskih učinkov. Bojijo se, kakšna bo reakcija,« pravi. In prizna, da tudi sama ni cepljena.