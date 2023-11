Iščejo nastanitev za 5000 mladih iz več kot 40 držav

V nadaljevanju preberite:

Na Starem trgu v Ljubljani, v zgradbi, kjer je še nedavno domovala akademija za glasbo, nato pa se preselila na Kongresni trg, pripravlja taizejska skupnost, združenje bratov katoliške in protestantske tradicije, novoletno srečanje za mlade od 18 do 35 let. Na dogodku, ki poteka vsako leto v drugem evropskem mestu, organizirajo pa ga v sodelovanju z lokalnimi cerkvami in s podporo mesta Ljubljana, pričakujejo več tisoč udeležencev s stare celine in od drugod.

»Začeli smo iz nič,« je povedal brat Andraž, 44-letni Madžar, ki od septembra skupaj s pripravljalno skupino živi v Ljubljani in vodi priprave na novoletno srečanje. V pripravljalni skupini je devet mladih iz različnih držav – Brazilka, Španki, Katalonec, Slovakinja, Škotinja, mladenka iz Latvije, fant iz Švedske in Slovenec Krištof Bajt, zakonski par iz Švice, trije bratje taizejske skupnosti in sestri iz samostana blizu vasice Taizé v Franciji. Obiskali smo jih ob jutranjem petju, ki vključuje desetminutno tišino.