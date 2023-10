Javna molitev povzroča razburjenje

V nadaljevanju preberite:

Zavod Katoliška mladina je zjutraj na Kongresnem trgu v Ljubljani organiziral prvo javno molitev rožnega venca. Javna molitev je močnejša od zasebne, je organizator zapisal v vabilu, s katerim je še posebej naslovil »mlade može in fante, ki so prvi poklicani biti voditelji in zgled pri pričevanju vere«. Del javnosti je razburjen, ker naj bi s tem ženskam odrekli enakopravnost in družbene vloge, kakršne imajo moški. Nekateri dogodek razlagajo kot politično manifestacijo, drugi pa celo kot kršitev ustave.

Organizator se je zavedal, da bodo številni javno molitev razumeli kot provokacijo; posebno vabilo moškim pa je pojasnil takole: »Po Kristusovem zgledu smo namreč možje poklicani, da smo duhovni voditelji v družinah, župnijah in javnem življenju. Če torej hočemo, da slovenski narod postane predan Kristusu, moramo skrbeti zlasti za dobre duhovne voditelje, za verne fante in može, ki bodo pripravljeni oznanjati Kristusa tudi na javnem mestu.«