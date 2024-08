Išias – kako pravilno ukrepati

Nelagodna, včasih pekoča bolečina omejuje gibanje, neprimerni gibalni vzorci pa jo lahko še poslabšajo. Danes pa bomo predstavili, kakšna je vrsta bolečine, ki jo lahko doživite pri išiasu, in kako pravilno ukrepati.

Simptomi

Kot smo predstavili že v članku Najpogostejši razlogi za išias, je išias simptom, ki se kaže kot bolečina v spodnjem delu hrbta, ki seva navzdol. Najpogostejši simptom je bolečina pod kolenom, ki se nadaljuje do stopala.[1]

Razlogov za nastanek je več, glavna posledica vseh patologij pa je vnetje ali kompresija živčne korenine.[2] Ker se živec stisne, se pojavi izrazita bolečina, ki jo lahko spremljajo mravljinci ali otrplost. Bolečina se običajno pojavi pri točno določenem provokacijskem gibu (na primer pri predklonu). Nekatera gibanja stanje še dodatno poslabšajo (na primer dolgotrajno sedenje ali neprekinjena stoja, vožnja v avtomobilu, spanje na trebuhu).

FOTO: Blackbox center

Pregled simptomov:

bolečina, ki je lokalizirana ali pa se širi po spodnjih okončinah običajno pekoča ali zbadajoča unilateralna – pogosto prisotna samo na eni strani

mravljinčenje

oteženo gibanje zaradi mišične šibkosti

bolečina se poslabša med sedenjem

Bolečina, ki se širi po išiasnem živcu, po navadi traja od štiri do šest tednov in običajno mine sama od sebe. Vrst bolečine, ki se pojavi, je več. Pojavi se lahko nenadoma in kot strela potuje preko zadnjice po sprednjem ali zadnjem delu stegna ter povzroča zbadajoč občutek. Lahko pa bolečina nastane tudi postopoma.[2] Običajno je prizadeta le ena noga, saj se zaradi patologije na eni strani hrbtenice stisne posamezna živčna korenina, kar pomeni, da se bolečina širi le po eni strani.[2].

FOTO: Blackbox center

Delovanje bolečine

Kot smo omenili že v prejšnjem članku, ima išiasni živec senzorična in motorična vlakna. Po senzoričnih potekajo informacije o občutkih, bolečini, toploti in podobno, po motoričnih pa gibalni ukazi za aktivacijo skeletnih mišic (npr. upogib kolena). Ker so telesa senzoričnih živčnih celic bolj na površju živca, se ob draženju živca najprej vzdražijo senzorična vlakna, zato občutimo bolečino in mravljinčenje. Običajno lahko, ne glede na bolečino, še vedno premikamo spodnje okončine (iztegnemo koleno, dvignemo koleno, stopimo na prste). To je zato, ker še ni okvare oziroma kompresije motoričnega živca, saj so motorična vlakna globlje v notranjosti. Ob večjih pritiskih na živec lahko to v izjemnih primerih povzroči tudi motorične okvare; v tem primeru je nujno, da čim prej poiščete zdravniško pomoč.

Testi – ali gre res za išias in kje je težava

Obstajajo enostavni testi, s katerimi lahko preverite, kje je ključni vzrok za bolečino in ali je res težava kompresija živca ali je v ozadju mogoče kakšen drug razlog za bolečino. Pri išiasu je pomembno, da ugotovite vzrok bolečine. Torej poskušajte si odgovoriti na vprašanje, kaj povzroča kompresijo živca. Kot smo omenili že v prejšnjem članku, obstaja veliko vzrokov, večinoma pa bolečina izvira iz spodnjega dela hrbta ali iz zadnjice.

»Test slump« – z njim ugotovite, ali težava nastane pri spodnjem delu hrbta in ali je težava res draženje živca. Namen testa je, da naredimo provokacijski gib (upogib v hrbtenici in izteg kolena), ki v primeru pozitivnega rezultata sproži bolečino zaradi kompresije živca.

FOTO: Blackbox center

Če je vzrok bolečine v patologiji fasetnih sklepov ali stenoza , se bodo osebe slabše odzvale na izteg hrbtenice. Ekstenzijski gibi v hrbtenici bodo torej provocirali bolečino.

, se bodo osebe slabše odzvale na izteg hrbtenice. Ekstenzijski gibi v hrbtenici bodo torej provocirali bolečino. Če je vzrok bolečine v zadnjici (sindrom piriformisa), bodo lokalni pritiski na zadnjično mišico izzvali bolečino. Prav tako lahko za preverjanje sindroma piriformisa uporabite test FAIR.

Kako ukrepati

Bolečina, ki se širi po išiasnem živcu, se običajno najprej vedno poskuša odpraviti s konservativnim zdravljenjem.[3] Prioriteta ob nastanku išiasa je lajšanje in obvladovanje bolečine, nato pa odpravljanje vzrokov.

a. Kratek počitek (DO dva dni)

Ob nenadnem in akutnem pojavu bolečine je pomembno, da začasno prenehate izvajati dejavnosti in gibe, ki izzovejo oziroma poslabšajo bolečino. V primeru, da se bolečina pojavi pri predklonu, se poskušajte izogibati nepravilnemu predklonu. Če bolečino izzove ekstenzija hrbtenice, se poskušajte izogniti pretiranemu iztegu. Poiščite razbremenilne položaje, ki zmanjšajo bolečino.

Prav tako je priporočljiv kratkotrajni počitek, ki pa naj ne traja več kot dva dni. Če boste gibanje popolnoma prekinili, lahko to še poslabša vašo bolečino; telesna nedejavnost in slabša telesna pripravljenost sta namreč velikokrat razlog za pojav bolečin.

Bolečino si lahko lajšate s toplimi ali hladnimi obkladki. Hladni se praviloma uporabljajo za akutne poškodbe, saj lokalno zmanjšajo pretok krvi (vazokonstrikcija) in vnetne procese. Hladne obkladke omejite na 10 do 15 minut. Topli obkladki pa se običajno uporabljajo pri kroničnih poškodbah, bolečinah in zakrčenih mišicah, saj povečajo pretok krvi na specifično območje in omogočajo hitrejše celjenje tkiva. To običajno mišico sprosti.

FOTO: Blackbox center

b. Obisk zdravnika

Če je bolečina tako izrazita, da vam popolnoma omeji gibanje, ali pa če traja več dni in se ne izboljša, je priporočljivo, da poiščete zdravniško pomoč. Zdravnik vas namreč lahko napoti na nadaljnjo diagnostiko, prav tako vam lahko predpiše protibolečinska zdravila.

Priporočila v akutni fazi:

izogibajte se provokacijskim gibom

topli in hladni obkladki

zdravljenje po navodilih zdravnika

protibolečinske tablete – zmanjšajo občutek bolečine, ne rešijo pa vzroka

Priporoča se tudi obisk fizioterapevta, ki lahko pomaga s protibolečinsko terapijo – z njo se namreč pospeši prekrvitev in zmanjša občutek bolečine.

c. Lahkotno gibanje

Po kratkotrajnem počitku je priporočljivo, da se začnete lahkotno gibati (npr. hoja po ravnem),[1] kar bo povečalo prekrvitev v tkivih, to pa lahko ugodno vpliva na počutje. Prav tako se svetuje, da začnete lažje raztezne vaje in vaje za mobilnost, vendar se še vedno izogibate tistim gibom, ki bolečino poslabšajo.

Nato nadaljujte z vajami za mišično moč in vzdržljivost. Mišice nam omogočajo gibanje, vendar morajo biti za učinkovito izvajanje gibov dovolj močne in vzdržljive. Če so šibke ali se hitro utrudijo, telo začne kompenzirati z gibi, ki niso optimalni za hrbtenico, kar lahko povzroči ponovitev bolečine. Zato je dodajanje vaj za moč in hkrati mišično sprostitev in gibljivost v vaš vadbeni program ključno.

Neznosnih bolečin v zgodnji akutni fazi se lahko torej rešite razmeroma kmalu. Dlje traja, da se odpravijo vzroki, ki so povzročili bolečino. Tudi če bolečina izgine po nekaj dneh, je pomembno, da se vztraja pri odpravljanju osnovnih vzrokov, saj je verjetnost ponovitve bolečine v prihodnosti izredno velika.

Pomembno je, da pri gibanju začnete postopoma:

iskanje razbremenilnih položajev

hoja – pospeši prekrvitev in zbudi mišice

– pospeši prekrvitev in zbudi mišice naučite se pravilnih gibalnih vzorcev – največji problem so ravno nepravilni gibalni vzorci (npr. nepravilno pobiranje bremen s tal, pri čemer breme dvigujete s hrbtenico, ob tem pa ne aktivirate globoke trebušne mišice)

največji problem so ravno nepravilni gibalni vzorci (npr. nepravilno pobiranje bremen s tal, pri čemer breme dvigujete s hrbtenico, ob tem pa ne aktivirate globoke trebušne mišice) izvajajte stabilizacijske vaje – vaje za aktivacijo mišic trupa, ki bodo omogočale stabilen trup, da bo vaša hrbtenica manj obremenjena

– vaje za aktivacijo mišic trupa, ki bodo omogočale stabilen trup, da bo vaša hrbtenica manj obremenjena vaje za moč celega telesa

Če ne veste, kako bi se lotili gibanja ali pa vas je zaradi bolečine strah začeti, vas vabimo, da nas obiščete v Blackbox centru. Naši strokovnjaki so vam vedno na voljo za uvodni posvet, na katerem se bomo pogovorili o vaših težavah in izvedli osnovno diagnostiko. Na podlagi teh informacij vam bomo pripravili individualiziran program za uravnavanje bolečine in odpravljanje njenih vzrokov. Skozi vadbo boste izboljšali živčno-mišične povezave, gibalne vzorce in telesno zmogljivost. Opolnomočili vas bomo, da boste samozavestno in samostojno nadaljevali svojo pot.

FOTO: Blackbox center

Zaključek

Išias je pogosta težava, ki lahko močno vpliva na kakovost življenja posameznika. Pravilno ukrepanje je ključnega pomena za obvladovanje bolečine in preprečevanje ponovnega nastanka. Kratkotrajen počitek, uporaba toplih ali hladnih obkladkov ter iskanje strokovne pomoči lahko znatno pripomorejo k zmanjšanju bolečin. Pomembno je, da ne zdravite le simptomov, temveč poskušate odpraviti vzroke, ki so privedli do bolečine. Pri dolgoročnem obvladovanju išiasa igra ključno vlogo vadba. Z redno in prilagojeno vadbo boste okrepili ključne mišične skupine, ki bodo varovale vašo hrbtenico, in izboljšali gibalne vzorce. V Blackbox centru smo vam vedno na voljo za kakovostno obravnavo in pomoč na začetni poti do lajšanja in odpravljanja bolečin. Naši strokovnjaki vam bodo pripravili individualiziran program, prilagojen vašim potrebam, da dosežete boljše počutje in večjo samostojnost.

LITERATURA

1 - J.-P. Valat, S. Genevay, M. Marty, S. Rozenberg, and B. Koes, »Sciatica«, Best Practice & Research Clinical Rheumatology, vol. 24, no. 2, pp. 241–252, Apr. 2010, doi: https://doi.org/10.1016/j.berh.2009.11.005.‌

2 - A. H. Ropper and R. D. Zafonte, »Sciatica«, New England Journal of Medicine, vol. 372, no. 13, pp. 1240–1248, Mar. 2015, doi: https://doi.org/10.1056/nejmra1410151

3 - R. W. Ostelo, »Physiotherapy management of sciatica«, Journal of Physiotherapy, vol. 66, no. 2, pp. 83–88, Apr. 2020, doi: https://doi.org/10.1016/j.jphys.2020.03.005.‌

‌

Naročnik oglasne vsebine je Blackbox center