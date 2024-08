Iz podstrešja družinske hiše v zgodovino

V nadaljevanju preberite:

Na stalni razstavi Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije je kotiček, namenjen prvi svetovni vojni. Tam vidimo fotografski aparat na stojalu, uniformo, samovar in fotografije ter zapisani ime: Stanko Oražem. Predmeti so delček zbirke, ki jo je muzeju doniral njegov vnuk Vito Oražem. Podobno se je tudi Ivo Jevnikar, potomec družine Abram, odločil, da predmete, ki orisujejo življenje tržaških Slovencev na prelomu 20. stoletja, prepusti muzealcem.