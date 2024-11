Besede so kot ljudje. Nekatere se rade družijo z veliko drugimi besedami, spet druge pa imajo le ozek krog prijateljev. Deoksiribonukleinska je samo kislina, medtem ko se izbor dobro ujame z mnogimi besedami, saj ni ravno izbirčen. Dober izbor obleke sicer še ne naredi dobrega človeka, gotovo pa nam dober glasbeni izbor lahko pričara prijeten večer.

O izboru govorimo tudi pri kandidatih na volitvah, izbranci pa nato izbirajo sodelavce, s katerimi skušajo doseči zastavljene cilje. Zelo dobro se beseda znajde v profesionalnem športu, saj je bil Luka Dončić pred nekaj leti izbor na košarkarskem naboru lige NBA.

Ko govorimo in pišemo, prav tako izbiramo besede. Katere besede imamo shranjene v glavi, koliko jih je in katere so skupne vsem govorcem slovenščine? Katere so tiste, ki jih vsi poznamo, a jih le redko zapišemo? Na ta vprašanja išče odgovore trenutna raziskava o razširjenosti in poznavanju besed.

S tem bomo lahko pripravili boljši izbor besed za klinično obravnavo oseb z jezikovnimi težavami (na primer po možganski kapi, po poškodbi glave ali v primeru možganskega tumorja) in izboljšali prepoznavanje prvih znakov kognitivnega upada (na primer pri demenci).

Jezikoslovci, ki ves čas prebiramo in izbiramo besede, bomo s pridobljenimi podatki skušali izboljšati jezikovne priročnike in pomagati pri izboljševanju besedil – enkrat s čim bolj običajnimi, drugič pa s čim bolj nenavadnimi besedami. Spletni preizkus besedišča Besedomat (www.besedomat.si), s katerim lahko preverimo svoj besedni zaklad in ga primerjamo z besednim zakladom drugih, nam na igriv način omogoča vpogled prav v tisti del jezikovne zavesti, ki je do zdaj ostajal neznan. Koliko besed pa poznate vi?

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Andrej Perdih.